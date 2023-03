Die diesjährige Sportlerehrung der Stadt Stockach bot laut ihrer Pressemitteilung einen kurzweiligen Einblick in Sportarten, von A wie Aerobic bis W wie Wakeboarden. 73 Medaillen wurden vergeben. Einige Sportler befanden sich aktuell auf einem Wettkampf. Bürgermeister Rainer Stolz dankte den Vereinen und Familien für deren Unterstützung und Förderung der Sport treibenden Kinder und Jugendlichen. Die elf Sportarten, in denen die zu Ehrenden ihre Erfolge errungen hatten, wurden mit Bildern und Videos präsentiert. Hintergrundinformationen lieferten Interviews. Zudem gab es Live-Auftritte des von Birgit Matt-Fuchs trainierten Aerobic-Teams und des Showteams Phoenix, beide vom TV Jahn Zizenhausen.

Drei Medaillen in Gold wurden überreicht: An den jungen Matti Hintze vom TV Jahn Zizenhausen, der neben vielen hervorragenden Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften im Badminton, Altersklasse U11, den ersten Platz im Doppel erreicht hatte. Bei den Weltmeisterschaften im Wakeboarden wurde Josef Kümmel von der Ski-Zunft mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Und ebenfalls einen internationalen Erfolg feierte Marcel Käppeler mit seinem dritten Platz im Ringen beim „Großen Preis von Spanien“.

Seit dem Jahre 2008 war kein Sportehrenbrief der Stadt mehr vergeben worden. Manfred Gohl von den Naturfreunden Stockach wurde für seine außergewöhnlichen Verdienste auf dem Gebiet des Sports damit ausgezeichnet. Er ist seit 40 Jahren als Skilehrer tätig, davon 24 Jahre gleichzeitig Leiter der Schneeschule der Naturfreunde und von 2010 bis 2022 als deren Vorsitzender. Mit seiner Überzeugungsfähigkeit und zielführenden Ideen sei es ihm gelungen, die Nachwuchssportler an den Verein zu binden und aus ihnen nicht nur Ski- und Snowboardlehrer, sondern auch das neue Vorstandsteam zu entwickeln, so Bürgermeister Stolz. Die Leichtathletin Jolanda Kallabis war 2019 für ihre Erfolge mit der Jugendmedaille geehrt worden und war an diesem Abend Ehrengast.

