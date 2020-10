von SK

Seit Gründung der Bürgerstiftung im Jahr 2008 war Manfred Peter in der Vorstandsarbeit tätig, in den letzten Jahren als Vorsitzender. Der Stiftungsratsvorsitzende Wolfgang Reuther würdigte in der Hauptversammlung seinen großen Einsatz über diese zwölf Jahre hinweg. Unter seiner Führung sei die Bürgerstiftung zu einem Erfolgsmodell geworden, indem sie eine breite Akzeptanz finde und in der Öffentlichkeit fest verankert sei. Manfred Peter sei ein Zusammenwirken aller Kräfte immer wichtig gewesen und dafür habe er „ein gutes Händchen“ gehabt.

Ex-Geschäftsführer bei Rheinmetall

Manfred Peter hat den Vorstandsvorsitz an Wolfgang Kammerlander übergeben. Dieser war Geschäftsführer der Firma Rheinmetall und wohnt in Espasingen. Mit seinem Einsatz für die Bürgerstiftung wolle er der Gemeinschaft etwas zurückgeben, wird er in einer Pressemitteilung der Stiftung zitiert. Kammerlander habe erklärt, im Sinn von Manfred Peter arbeiten zu wollen.

Stockach Hilfe für 32 Projekte: Die Bürgerstiftung Stockach schüttet im zurückliegenden Jahr 27 782 Euro aus Das könnte Sie auch interessieren

Fast 28.000 Euro verteilt

Im Verlauf der Hauptversammlung der Gremien innerhalb der Bürgerstiftung ging der bisherige Vorsitzende Manfred Peter in seinem Geschäftsbericht schwerpunktmäßig auf die Förderungen durch die Stiftung ein. Im Jahr 2019 wurden 27.782 Euro als Finanzierungen oder Zuschüsse für 32 unterschiedliche gemeinnützige Zwecke ausgegeben. Auch in diesem Jahr seien schon wieder viele Projekte und Maßnahmen unterstützt worden.

Sie führen die Stiftung Die Neuwahlen für die Gremien brachten folgende Ergebnisse: Stiftungsrat: Wolfgang Reuther (Vorsitzender), Ulf Wieczorek (Stellvertretender Vorsitzender), Thomas Bayer, Werner Gaiser, Stephan Kessler, Willi Martin, Michael Schwabe, Niclas Stumpp, Sandra Welsch-Fischer. Vorstand: Wolfgang Kammerlander (Vorsitzender), Karin Bacher (Stellvertretende Vorsitzende), Willi Zöller. Geschäftsführer: Manfred Peter, Renate Rösgen. Beirat: Thomas Behr, Michael Grüninger, Manfred Kehlert, Jürgen Koterzyna, Helmut Lempp, Edeltraud Ullmann.

Die Bürgerstiftung habe erfreulicherweise in den Jahren 2019 und 2020 einige Zustiftungen und Spenden erhalten – dies sei wichtig zur Förderung des Gemeinwohls.