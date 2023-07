Der Kindergarten St. Marien besteht seit 66 Jahren. Dieser Anlass ist gefeiert worden. Am Festtag konnten Besucher die Räume besichtigen und das Konzept der Einrichtung kennenlernen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kindergarten. Am Nachmittag hat es ein Sommerfest für alle Familien des Kindergartens und für die geladenen Gäste gegeben. Pfarrer Heinz Vogel gestaltete gemeinsam mit der Leiterin Anna Baumann den ersten Teil der Veranstaltung. Anna Baumann begrüßte alle zahlreich erschienenen Gäste und bedankte sich für alle helfenden Hände, die das Fest möglich gemacht haben.

Pfarrer Vogel konnte unter den Gästen Omas derzeitiger Kindergartenkinder ausfindig machen. Die Omas haben selbst schon vor vielen Jahren den Kindergarten St. Marien besucht. Im Namen des Stiftungsrates der Kirchengemeinde Stockach überreichte Vogel Baumann einen Brief, indem dem Team für das Engagement gedankt wurde und ein Geburtstagsgeschenk von 666 Euro übermittelt wurde. Darüber hinaus stellte sich Saskia Deschler als neue Geschäftsführerin des Kindergartens bei den Familien vor und bedankte sich bei den Sponsoren.

Die Elternbeiratsvorsitzende lobte das Team und dessen tolle Arbeit. Man könne das Wertvollste, was die Eltern besitzen – ihre Kinder –, „voller Vertrauen in die Hände der Erzieherinnen der Einrichtung geben“. Die Eltern seien froh über die vielen tollen Aktionen und Angebote im Familienzentrum.

Das Team sang am Ende des offiziellen Teils ein eigens umgedichtetes Lied auf die Melodie „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“. Im Anschluss konnten die Gäste bei Eis, Festtagstorte und Hähnchen mit Pommes schlemmen. Eine Fotobox, der Zirkus Klarifari und eine Hüpfburg brachten allen Familien viel Spaß, heißt es weiter.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Stockach wurde eine Ausstellung über die Anfänge des Kindergartens und dessen Gründungsjahr 1957 auf die Beine gestellt. Es war ein rundum gelungenes Fest für Groß und Klein, das allen noch lange in Erinnerung bleiben wird, heißt es in der Mitteilung.