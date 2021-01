Der 22-Grad-Ring sei ein kreisrunder Lichteffekt, der oft an der Sonne zu sehen sei, so Wochner. Das Halo komme durch Lichtbrechung an Eiskristallen in großer Höhe zustande. Beim Mond seien diese Halos viel seltener zu sehen. Nur bei einem hellen, hochstehendem Wintervollmond um die Mitternachtszeit könne man die schwache rote Farbe des gebrochenen Mondlichts sehen.

„Die rote Farbe im Innern des Kreises war bei der Aufnahme deutlich zu erkennen, wenn auch der Kamerasensor die Szene etwas heller darstellte als das bloße Auge es gesehen hat“, erklärt er.