Ein 22-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Sprinter in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als er auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst einem vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

Durch den Aufprall wurde der Sprinter nach rechts abgewiesen, kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einer Notrufsäule, die sich auf dem Grünstreifen des Parkplatzes befanden. Außerdem streifte er einen dort abgestellten Lastwagen.

Der 22-Jährige erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der Sprinter, an dem bei dem Zusammenstoß ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.