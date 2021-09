von Reinhold Buhl

Alexander Bösch, der Vorsitzende des SV Winterspüren, hatte zusammen mit seinen Vorstandskollegen bei der vergangenen Generalversammlung ein riesen Pensum zu erledigen. Zum ersten Mal in der fast hundertjährigen Vereinsgeschichte wurde an einem Abend in einer vierstündigen Doppel-Generalversammlung Rechenschaft über die zwei vergangenen Geschäftsjahre abgelegt.

Grund für diese ungewöhnliche Maßnahme war die Pandemie. „Corona hat unsere Aktivitäten stark eingeschränkt oder ganz zum Erliegen gebracht“, resümierte Alexander Bösch, der das Jahr 2020 als „Wahnsinnsjahr“ bezeichnete, und das nicht nur wegen der achtmonatigen Schließung des Vereinsheims, eigentlich die einzige Lokalität der Talgemeinde.

„Neue Besen kehren gut“

Für Bösch war es darüber hinaus ein besonderer Abend, denn für ihn ging eine achtjährige Tätigkeit als erster Vorsitzender zu Ende. „Ich hab vor acht Jahren bei meinem Amtsantritt gesagt, ‚neue Besen kehren gut‘ und dieser Leitspruch gilt bis heute für mich. Deshalb stelle ich heute Abend mein Amt zur Verfügung,“ erklärte er in der Hoffnung, dass sein Leitmotto weiterhin Gültigkeit haben wird.

Dafür soll der neue erste Vorsitzende Samir Vehabovi sorgen, der bisher als Spielausschuss-Vorsitzender dem Vorstand angehörte. Vehabovi würdigte die von Bösch und seinem Team geleistete Arbeit.

Besonders erwähnte er die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am und im Clubhaus, die Gründung der Abteilungen Kinderturnen und Eltern-Kind-Turnen sowie den Einstieg in den eSport. In diesem neuen Bereich möchte der SV Winterspüren eine eSport-Gruppe gründen und eine eigene Community aufbauen, die sich mit anderen Gruppen bei Computerspielen misst.

Der neue Vorstand

Markus Buhl, der als stellvertretender Ortsvorsitzender ein Grußwort des Ortschaftsrats überbrachte, leitete die Neuwahlen, bei der neben Samir Vehabovi (erster Vorsitzender) auch Manuel Winkler (zweiter Vorsitzender), Matthias Riegger (Schriftführer), Kevin Stetter (Kassier), Mathias Sänger (Abteilungsleiter Tennis), Christian Eisenbach (Abteilungsleiter Fußball) und Philipp Maier (Abteilungsleiter Jugendfußball) gewählt oder bestätigt wurden. Beisitzer sind nun Alexander Bösch, Thorsten Dreher, Rene Steckel, Hans-Peter Aicheler und Bernd Schaffart.