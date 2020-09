Der Sportverein Espasingen hat sich zu seiner 59. ordentlichen Generalversammlung getroffen. Die Veranstaltung fand laut einer Mitteilung der Vereins unter dem neu errichteten Vordach des Clubhauses und unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln statt.

Luftbilder vom Sportgelände

Zum Einstieg durften die Versammlungsteilnehmer vor Beginn der Veranstaltung erstmals Drohnen-Aufnahmen des Sportgeländes auf einer eigens aufgestellten Leinwand genießen.

Anschließend eröffnete der Vorsitzende Harald Feindler die Versammlung. Schriftführerin Angelina Wind präsentierte ihren Schriftführerbericht unterstützend mit einigen Bildern und berichtete so über die Geschehnisse im vergangenen Jahr.

Unterstützung im Jugendbereich willkommen

Benjamin Auer verlas danach zum letzten Mal in seinem Amt den Spielausschuss-Bericht. Jugendleiter Jochen Seeberger berichtete über das vergangene Jahr aus Sicht der Jugendmannschaften. Er bedankte sich bei den Jugendtrainern und machte klar, dass sich der Sportverein jederzeit über Unterstützungen im Jugendbereich freue.

Der Kassier Peter Berenbrink, dem laut Mitteilung des Vereins in der Generalversammlung von den Kassenprüfern eine tadellose und fehlerfreie Kassenführung bescheinigt wurde, gab einen kurzen Einblick in die Einnahmen und Ausgaben vom vergangenen Jahr.

Viele Projekte und Investitionen

Ergänzend hierzu erläuterte der Vorsitzende Harald Feindler, dass die Ausgaben in viele Projekte und Investitionen des Vereins geflossen seien. Als Beispiele nannte er das Clubhaus-Vordach, Drainagearbeiten, die Spielplatz-Erneuerung und den Parkplatz. Ein großer Dank ging an alle freiwilligen Helfer und die Sponsoren, die den Verein hierbei finanziell unterstützt hatten.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Harald Feindler (Vorsitzender), Peter Berenbrink (Kassier), Uwe Bernhart (Platzkassier), sowie Sven Blaas (stellvertretender Spielausschuss) erneut in ihr bisheriges Amt gewählt. Der Spielausschuss Benjamin Auer schied nach langjähriger Tätigkeit aus dem Amt des Spielausschusses aus. Kevin Schilli, der einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt wurde, wird das Amt ab sofort übernehmen.

Martin Kuppel ist Ehrenmitglied

Bei den Ehrungen konnten dieses Jahr keine Mitglieder mit Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet werden. Vorstand Harald Feindler ernannte allerdings Martin Kuppel zum Ehrenmitglied, da er den SV Espasingen in jeder freien Minute unterstützt. Sei es der neue Anstrich des Clubhauses, die Neugestaltung der Eingangstüre oder andere Dinge – wo Not am Mann ist, ist Martin Kuppel zur Stelle.