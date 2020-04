von Reinhold Buhl

Im Alter von elf Jahren hat Timo beim TV Jahn Zizenhausen angefangen Badminton zu spielen. Das Spiel mit Schläger und Naturfeder- oder Kunststofffederbällen, die man allgemein als Shuttlecock bezeichnet, erfordert von den Spielern ein hohes Maß an Beweglichkeit, Geschwindigkeit und Ballgefühl.

„Natürlich hat schon jeder einmal, zumindest in seiner Kindheit oder Jugendzeit, irgendwie Badminton gespielt, sei es im Garten oder im Freibad“, erklärt Timo Wernet, der unterstreicht, dass dieses Freizeitspiel, kurz als Federball bezeichnet, dem Wettkampfsport Badminton nur in geringem Maße ähnelt. Wie kam der heutige studierte Wert-Analytiker damals zu seiner Lieblingssportart? „Ich hab in den Sommerferien 2000 in der Badminton-Abteilung des TV Jahn Zizenhausen ein Schnuppertraining absolviert und bin gleich von diesem Sport fasziniert gewesen“, erzählt der gebürtige Stockacher, der inzwischen seinen Wohnsitz nach Konstanz verlegt hat.

Bereits in der Jugend konnte Timo Wernet große sportliche Erfolge feiern. So war er mehrfacher Vize-Meister bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Herrendoppel und hat regelmäßig an den Südostdeutschen Ranglisten und Meisterschaften teilgenommen.

Bei der diesjährigen Sportlerehrung, die aus bekannten Gründen ausfallen musste, wäre Timo zusammen mit seinem Doppelpartner Andreas Bühler mit der Sportmedaille der Stadt Stockach ausgezeichnet worden. Diese beiden haben bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft in Stockach den dritten Platz belegt. Neben diesem Erfolg in einem Doppelwettbewerb hat Timo auch mit seiner Mannschaft, dem TV Jahn Zizenhausen, einige Erfolge vorzuweisen. So spielte die Mannschaft ab dem Jahr 2010 bis 2018 in der Baden-Württemberg-Liga.

Zur Serie: Die Sportlerehrung entfiel wegen der Corona-Krise. Urkunden gab es dennoch. Wir stellen die Geehrten in loser Folge vor.