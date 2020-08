Die FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell will die Landwirtsfamilie Schönenberger aus dem Stockacher Teilort Windegg unterstützen. 29 Rinder des Hofs sind an einer Vergiftung durch einen Tierkadaver in einem Silo gestorben. Deswegen wird der Verein die kompletten Eintrittsgelder des Lokalderbys gegen den FC Bodman-Ludwigshafen am Sonntag, 30. August, 16.30 Uhr, zugunsten des Landwirts spenden. Dies teilt die FSG mit. Die Partie der ersten Kreisliga (A) findet auf dem Sennhof-Sportplatz in Zizenhausen statt. Die Mannschaften hoffen, viele Zuschauer begrüßen zu dürfen, um einen möglichst hohen Betrag übergeben zu können.

Stockach 29 Kühe sterben an Botox-Vergiftung: Bauernfamilie verliert ihr Lebenswerk Das könnte Sie auch interessieren