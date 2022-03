Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und die Verbindungen von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zu Russland übt der SPD-Stadtverband scharfe Kritik. „Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und der Parteigeschichte hat ein Alt-Kanzler so massiv die Interessen des Landes und die Werte der Partei verletzt, dass immenser Schaden an Land und Partei entstanden ist und weiterhin entsteht“, heißt es in einer Stellungnahme.

„Daher steht die moralische Frage im Fokus, welche Beweggründe kann es für ihn geben – denn eigene finanzielle sind wohl auszuschließen – sich nicht klar gegen das Vorgehen eines Staatsoberhaupts, das Völkermord begeht, zu positionieren“, so der Stadtverband.

Forderung nach klarem Bekenntnis

Der SPD-Stadtverband Stockach fordere Gerhard Schröder daher auf, sich zu entscheiden, ob er weiterhin den russischen Staatskonzern Gazprom und damit die wirtschaftlichen Interessen Russlands vertritt, oder die Grundwerte der Demokratie, der UN-Charta und der Sozialdemokratie teilt.

„Ansonsten möge Gerhard Schröder seine Haltung den Genossen erklären, die mit großem Entsetzen und großer Wut die Taten eines Kriegsverbrechers mit ansehen müssen. Andernfalls befürworten wir ein Parteiausschlussverfahren“, schreibt der Stadtverband weiter. „Ebenso fordern wir Wladimir Putin auf, den Krieg gegen die Ukraine sofort zu stoppen.“