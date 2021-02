Der Landtagskandidat Hans-Peter Storz (SPD) war zu Besuch in den neuen Räumlichkeiten der Tafel, um sich von Leiterin Margot Kammerlander tägliche Arbeit der Helfer und den Ablauf im Laden erklären zu lassen. Zudem versprach er, Anregungen und Wünsche mit in die Politik zu nehmen, etwa, was die Wertschätzung der Ehrenamtlichen angeht. Ein Vorschlag war, dass es ein Ehrenamtsfest geben könnte.

Bild: Marinovic, Laura