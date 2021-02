Eine Vorstellungsrunde im doppelten Sinn: Der Landtagsabgeordnete Rainer Hinderer (SPD) informierte sich mit Hans-Peter Storz, dem SPD-Landtagskandidaten im Wahlkreis Singen-Stockach, und Klaus Delisle, dem Vorsitzenden des SPD-Ortsverbands, über das Krankenhaus Stockach. Bürgermeister Rainer Stolz und Geschäftsführer Michael Hanke stellten das Haus vor.

Das Leistungsspektrum umfasst die Innere Medizin, die Allgemein- und Gelenkchirurgie. Mit über 1700 gelenkchirurgischen Eingriffen sei der dritte Bereich die tragende Säule, so Hanke.

Ambulanten und stationären Bereich mehr miteinander verzahnen

Er berichtete über angelaufene Zukunftsprojekte: Das medizinische Versorgungszentrum und ein ambulanter OP-Saal verzahnen bald den stationären und ambulanten Bereich, die elektronische Patientenakte führt künftig komplett weg von Papierunterlagen und der Bettenhausanbau schafft bis 2022 Ein- und Zweibettzimmer.

Michael Hanke sagte: „Zentralkliniken sind Monopolisten. Sie diktieren den Krankenkassen die Preise.“ Die Kassen müssten überlegen, ob das der ideale Weg sei und günstiger als mehrere kleine Häuser. Rainer Stolz ergänzte: „Mehr Auswahl ist auch patientenfreundlicher. Was gibt es für Gründe, so etwas mutwillig zu zerstören, wenn die Qualität stimmt?“

Thomas Warndorf (SPD) appellierte an die Landes- und Kommunalpolitik: „Bitte unterstützt die kleinen Häuser. Wenn die Menschen in der Region das Gefühl haben, gut und sicher versorgt zu sein, dann ist auch das Vertrauen in die Politik wieder da.“

Rainer Hinderer sieht „Daseinsberechtigung für diese Größenordnung“

Der Heilbronner Landtagsabgeordnete Rainer Hinderer merkte an, zwar sei eine gewisse Konzentration aus wirtschaftlichen und Versorgungsgründen sinnvoll, aber in vielen Dingen sei er völlig einig mit Stockach. Abschließend sagte er: „Ich nehme einen guten Eindruck mit, es gibt eine Daseinsberechtigung für diese Größenordnung.“ Gerade in der Corona-Pandemie sehe man, dass man gut daran tue, Patienten abgestimmt auf mehrere Häuser zu verteilen.