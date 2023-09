Geschichtsinteressierte haben im Raum Stockach wieder den diesjährigen Tag des offenen Denkmals genutzt, um sich Gebäude anzuschauen, die sonst entweder so nicht zugänglich sind, oder, um sich von Experten die Geschichten der Gemäuer anzuhören. So stellte zum Beispiel der Förderverein Museum Bodman-Ludwigshafen (FvM) zwei ortsprägende Baudenkmale vor.

In Bodman war es laut einer Mitteilung des Vereins die Weilerkapelle, die normalerweise nicht zugänglich ist und um 1700 aus einem Vorgängerbau aus dem 15. Jahrhundert erstand. Der schlichte Kapellenbau werde von einem monumentalen Ölbild des Leidens Jesu beherrscht, das Wilderich Graf von und zu Bodman den circa 50 Besuchern der Führung im Detail erklärt habe. Graf Bodman sei im Einzelnen auch auf die beiden Holzplastiken eingegangen: eine Pieta und eine Darstellung der St. Anna Selbdritt.

In Ludwigshafen habe Andreas Eppler, der Verfasser der Seeend-Geschichte zur St.-Anna-Kapelle, das barocke Schmuckstück rund 30 Interessierten vorgestellt. Aus Dankbarkeit, dass die damals grassierende Rinderpest das damalige Sernatingen (heute Ludwigshafen) verschont habe, sei die Kapelle zu Beginn des 18. Jahrhunderts weit vor dem Dorf als Wallfahrtskapelle erbaut worden. Erst später sei sie wegen des entstandenen Friedhofs zu einer Friedhofskapelle geworden. Der Kreuzweg stamme aus der St. Otmar-Kirche und sei bei Renovierungsarbeiten dort gefunden worden.

In Stockach und den Ortsteilen gab es mehrere Ziele am Tag des offenen Denkmals. Im Alten Forstamt fand eine Führung statt und in Hoppetenzell gab es eine Kirchenführung. „Gut 130 Gäste konnten wir zu unserem Programm in Stockach begrüßen. Wir freuen uns, dass es euch so gut gefallen hat“, schreibt das Stadtmuseum im sozialen Netzwerk Facebook.

In Eigeltingen zum Beispiel konnten Geschichts-Fans den römischen Gutshof anschauen und in Orsingen standen die Kirchentüren offen.