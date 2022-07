Schnell füllten sich die Sitzbänke. Viele Gäste des Sommerabends kamen direkt aus Stockach, doch auch aus dem Umland zog es Feierwillige her. Die Resonanz sei ähnlich wie in früheren Jahren, sagte Manfred Wittig, Vorsitzender der Stadtmusik Stockach.

Den Auftakt gestalteten 14 Jagdhornbläser des Hegerings Stockach, dann übernahm die Band Veteranilli die Bühne. An dem lauen Abend blieb es bis zum Ende der Veranstaltung trocken. Erst beim Abbau mussten die Helfer eine kleine Regenunterbrechung machen.

Die Jagdhornbläser des Hegerings Stockach eröffneten den Sommerabend mit dem Jagdsignal „Begrüßung“. Zuletzt erklang das Jagdsignal „Zum Essen“, wie Joachim Wingbermühle (ganz links) später erklärte. | Bild: Claudia Ladwig

Die Jagdhornbläser waren erst wenige Tage zuvor gefragt worden, ob sie auftreten wollten. Die Idee sei der Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier zu verdanken und nach dem Spiel der Jagdhornbläser anlässlich der 50-Jahr-Feier des Schwarzwaldvereins entstanden, so Wittig. Die Bläser gaben besondere Stücke zum Besten.

Viele Zuhörer erkannten vermutlich die Volkslieder „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ und „Ein Jäger aus Kurpfalz“. Doch zuerst erklang das Jagdsignal „Begrüßung“ und zum Abschluss das Jagdsignal „Zum Essen“, wie Joachim Wingbermühle, der die Gruppe leitete, schmunzelnd erzählte.

In Stockach wird weitergefeiert Manche Gäste regten am Sommerabend an, Stockach solle doch öfter solche Veranstaltungen anbieten. Radolfzell oder Konstanz machten es vor und sie seien sicher, dass die Stockacher ebenfalls gerne häufiger gemeinsam feiern würden. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich schon am kommenden Samstag, 30. Juli, beim Stadtgartenfest. Da veranstaltet die Stadt Stockach bei freiem Eintritt ab 16 Uhr einen musikalischen Sommerabend in der grünen Oase mitten in der Stadt. Für die Bewirtung der Gäste sorgen die Naturfreunde, die Fußballer des VfR Stockach und Mitglieder der Stadtmusik.

Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier und der Vorsitzende der Stadtmusik Stockach, Manfred Wittig, warfen vorab einen Blick in das Programm der Band Veteranilli. | Bild: Claudia Ladwig

Als die fünf Musiker von Veteranilli mit Hits der 1960er- und 1970er-Jahre loslegten, wippten viele Menschen an den Tischen mit. Vereinzelt wurde später sogar getanzt. „Das war Musik für alle Generationen. Bei mir wurden gleich Erinnerungen an meine erste Diskozeit wach“, verriet Manfred Wittig. Auch Gäste, die deutlich jünger als die Musik waren, kannten die Stücke. Alle genossen die entspannte, fröhliche Stimmung des Abends.

Die Band Veteranilli spielte viele bekannte Hits aus den 1960er und 1970er Jahren. Selbst jüngere Gäste kannten die Lieder und wippten im Takt mit. | Bild: Claudia Ladwig

Die Besucher genießen das Beisammensein

Überall stieß man auf bekannte Gesichter, die Besucher waren „ein gutes Abbild der Stockacher“, wie Corinna Bruggaier es formulierte. Neben Bürgermeister Rainer Stolz, Hauptamtsleiter Hubert Walk und dem früheren Kulturamtsleiter Stefan Keil, der inzwischen Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen ist, besuchten auch einige Gemeinderäte das Fest. Das Publikum war bunt gemischt, am späteren Abend stieg der Altersdurchschnitt etwas an.

Dass die Stimmung auf dem lauschigen Gustav-Hammer-Platz so gelöst war, lag auch an den vielen Helfern der Stadtmusik. Dafür sprach Manfred Wittig seinem Stellvertreter Jochen Fischer ein großes Lob aus. Dieser habe organisatorisch alle Fäden in der Hand gehalten. Die Musiker hatten an dem Abend ihre Instrumente zuhause gelassen. Sie standen hinter den Theken am Imbiss-, Cocktail-, Bier- und Grillstand und übernahmen den Auf- und Abbau.

Michaela Schramm, Sarah Stengele, Nadine Heinzle, Claudia Kramer, Silke Bosch, Yvonne Bender und Elena Gall (v. l.) bedienten die Gäste am Cocktailstand. | Bild: Claudia Ladwig

Wittig bekannte: „Ich bin wirklich stolz darauf, wie bei uns alle zusammenschaffen.“ Sein Kompliment und sein Dank gingen aber auch an die Anwohner für ihr Verständnis. Um 23 Uhr sei die Veranstaltung planmäßig zu Ende gegangen, sagte er. Damit hatte auch der anliegende Metzger, der am frühen Morgen seine Ware zu den regionalen Märkten ausfahren musste, wieder freie Fahrt.