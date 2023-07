Unter dem Motto „Beach Party 2.0“ lädt der Hindelwanger Narrenverein am Samstag, 15. Juli, ein. „Was gibt es Schöneres, als Menschen zusammenzuführen, Spaß zu haben und den Alltag einfach mal zu vergessen“, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung. „Nach dem sensationellen Auftakt im letzten Jahr haben wir uns dazu entschieden, dass diese Veranstaltung als fester Bestandteil in unseren Eventkalender aufgenommen wird.“

Ab 15 Uhr gehe es auf dem dekorierten Open-Air-Festgelände vor der Hindelwanger Halle mit Kaffee und Kuchen los. Die Beach Party 2.0 werde in diesem Jahr noch mehr als Familientag in den Fokus rücken. Daher gebe es eine größere Hüpfburg, Kinderschminken mit vielen Motiven, einen künstlich angelegten Sandstrand mit Sandelutensilien und eine hohe Kletterwand. Dies garantiere für alle Altersklassen Spaß und Spiel, so der Verein.

Die Gäste werden dann mit Cocktail-Ständen, Getränke-Inseln, kulinarischen Leckerbissen und gemütlichen Sitzgelegenheiten den ganzen Tag über langsam auf das Abendprogramm eingestimmt. Ab 18 Uhr sorge DJ Enable bei der Beach Club Party für Unterhaltung. Für jeden Musikgeschmack sei bis Mitternacht etwas dabei.

„Wir freuen uns jetzt schon auf unsere Gäste, wenn es heißt: Herzlich willkommen auf dem Open-Air-Festgelände Hindelwanger Halle zur Beach Party 2.0 am 15. Juli für 3 Euro Eintritt“, fassen die Veranstalter zusammen.

Der Narrenverein Hindelwangen und der SÜDKURIER verlosen fünf mal zwei Eintrittskarten für die diesjährige Beach-Party am 15. Juli. Wer im Zeitraum von Samstag, 8. Juli, 8 Uhr, bis Montag, 10. Juli, 12 Uhr, bei der Gewinn-Hotline 01379 37050024 (pro Anruf 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) anruft und Namen, Adresse und Telefonnummer sowie das Stichwort „Beachparty“ hinterlässt, nimmt an der Kartenverlosung teil. Die Gewinner werden am Montag per Zufallsgenerator unter allen Anrufern ermittelt. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt und ihre Namen in der Zeitung veröffentlicht.