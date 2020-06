Die Arbeiten an der großflächigen Fotovoltaik-Anlage bei der Autobahnauffahrt Stockach-West laufen auf Hochtouren. Rund zehn Mitarbeiter verschiedener Firmen bauen sie. Bei einer solchen Anlage werden die Fotovoltaikmodule mittels einer Unterkonstruktion in einem optimalen Winkel zur Sonne ausgerichtet. Zwischen den einzelnen Reihen ist etwas Platz. Er wird benötigt, um einer Abschattung einzelner Modulreihen bei niedrigem Sonnenstand entgegenzuwirken.

Strom für den Bedarf von 800 Menschen

Die Anlage nimmt etwa 8700 Quadratmeter Fläche in Anspruch und soll laut Bene Müller von der Firma Solarcomplex bis Anfang Juli fertig sein und spätestens eine Woche später ans Netz gehen. „Die Einweihung ist Mitte Juli. Wir koordinieren gerade einen Termin zwischen den Stadtwerken Stockach und unserer Firma“, sagt der Geschäftsführer. Beide Firmen sind je zur Hälfte an der Anlage beteiligt. Die Fotovoltaik-Anlage hat eine Leistung von 750 Kilowatt und wird nach Müllers Aussage pro Jahr mindestens 800.000 Kilowattstunden sauberen Strom erzeugen: „Das entspricht etwa dem privaten Strombedarf von rund 800 Menschen.“

Bisher wurde das Gebiet als artenarmes Intensivgrünland bewirtschaftet. Eine extensive Form der landwirtschaftlichen Nutzung kann weiterhin stattfinden. Die am westlichen Rand der Grünlandfläche schon außerhalb des betroffenen Flurstücks wachsenden Feldhecken, die nach dem Naturschutzgesetz geschützt sind, seien von den Arbeiten nicht betroffen.

Zwei Jahre planen und vier Wochen bauen

Nach Besonderheiten der Anlage gefragt, weist Bene Müller auf das zeitliche Missverhältnis zwischen Planungs- und Genehmigungsphase zur Bauphase hin. „Während die Planungsphase ein bis zwei Jahre dauert, ist der Bau selbst in vier Wochen erledigt.“ Auch die Errichtung in der Autobahnauffahrt sei nicht alltäglich. „Nach der Anlage an der Autobahnausfahrt Engen ist es hier in der Region erst die zweite Anlage dieser Art“, berichtet er. Seit 2006 hat Solarcomplex schon rund 20 Freilandanlagen projektiert und gebaut. Vier weitere sind in Planung.