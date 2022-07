von Julia Kamenzin

Über 40 Mannschaften stellten sich beim diesjährigen Grümpelturnier der FSG Zizenhausen, Hindelwangen und Hoppetenzell der fußballerischen Hobby-Konkurrenz. Vorsitzender Rainer Bühler freute sich sehr, dass das Spaßturnier der Hobbymannschaften wieder stattfinden konnte, denn das letzte Turnier war 2019.

42 angemeldete Gruppen für das Grümpelturnier

Unter den 42 angemeldeten Gruppen ließen sich auch zehn Damenmannschaften zählen, beim Jugendturnier stellten sich 13 Mannschaften auf. Parallel zu den Fußballspielen fand wie gewohnt das Elfmeter-Schießen statt. Die einzelnen Teams kamen meist aus der näheren Umgebung und nahmen die sportliche Gelegenheit, sich mit anderen Mannschaften zu messen, gerne wahr.

42 Mannschaften nahmen das Angebot der FSG wahr, um sich auf dem Sportplatz in Zizenhausen mit anderen Hobby Mannschaften zu messen | Bild: Julia Kamenzin

Es sei schön, dass man den Ort wieder zusammen bringe, so Bühler weiter. Allerdings musste er einräumen, dass die bisherige Drei-Dörfer-Meisterschaft der Vereine der umliegenden Gemeinden dieses Jahr kurzfristig abgesagt werden musste.

Bambini-Spieltag ohne Konkurrenz

Grund hierfür seien die zu geringen Anmeldezahlen der eingeladenen Vereine gewesen. Er ist guter Hoffnung, dass die Vereinsmeisterschaft im nächsten Jahr wieder wie geplant statt finden kann. Den kleinsten Fußballern wurde ein eigener Bambini-Spieltag gewidmet. Dabei steht der Spaß im Vordergrund, es findet kein Konkurrenzkampf statt.

Auch bei den Erwachsenen stehe mittlerweile vermehrt der Spaß im Vordergrund, die einzelnen Partien seien längst nicht mehr so verbissen wie noch vor einigen Jahren, bemerkte der Vorsitzende. Am Samstagabend feierten die Fußballer bei der Grümpelturnier-Party an der Südkurve Sennhof, bevor am Sonntag die restlichen Auswahlspiele und die Finalspiele stattfanden.

Sieger des diesjährigen Hobbyturniers der Aktiven wurde FC Al Helal, bei den passiven Gruppen der Männer hießen die Gewinner FC Mario Goal. Die Spielerinnen von Arminia Bierfehlt schossen bei den Damen-Meisterschaften die meisten Tore. Den besten Schuss beim Elfmeter-Turnier schaffte SV Alarm im Darm.