von PM

Seit der vergangenen Woche werden in Stockach allen Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 26. September zugestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Zustellung soll bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich mit dem Wahlamt in Verbindung setzen, möglich ist dies per E-Mail an wahlamt@stockach.de oder per Telefon unter der Nummer (07771) 802350.

Die Stadtverwaltung rechnet laut ihrer Mitteilung mit einer hohen Briefwahlquote. Schon bei der Landtagswahl im März dieses Jahres war diese hoch gewesen, damals wählten laut Wahlamt 48,56 Prozent der Wähler per Brief.

QR-Code, Mail oder Post

Wer auch dieses Mal am 26. September nicht persönlich an die Wahlurne treten kann oder verhindert ist, kann im Vorfeld die Briefwahl beantragen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: So kann zum einen der QR-Code, der sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet, mit dem Mobiltelefon oder Tablet gescannt werden, danach lässt sich der Antrag stellen. Dabei handelt es sich laut der Stadtverwaltung um die schnellste Variante.

Des weiteren kann der Antrag über die Internetseite der Stadt Stockach unter www.stockach.de/wahlen gestellt werden, dafür werden die Daten der Wahlbenachrichtigung benötigt. Außerdem ist die Antragstellung per E-Mail an briefwahl@stockach.de möglich, dabei sollten der Name, das Geburtsdatum, die Adresse und gegebenenfalls eine abweichende Versandadresse angegeben werden.

Wer den Antrag nicht digital stellen möchte, kann den Bogen auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen, unterschreiben und in den Briefkasten am Rathaus Stockach einwerfen oder ihn per Post zusenden. Die Unterlagen können auch direkt im Rathaus abgegeben werden, dort ist nach Wunsch auch direkt eine Briefwahl möglich. Termine können unter www.stockach.de/termin-buchen vereinbart werden. Benötigt wird die Wahlbenachrichtigung sowie bei einer Abholung für eine andere Person eine Vollmacht.