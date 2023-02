Gegen 11 Uhr sei eine 52-Jährige mit einem Skoda auf der K6180 von Stockach in Richtung Zoznegg gefahren, teilt die Polizei mit. Im Bereich der ersten Kurve kurz vor der Besetze sei ein entgegenkommender Sprinter auf die Gegenfahrbahn geraten, so dass die Skoda-Fahrerin einen Zusammenstoß durch ein Ausweichen in das Bankett verhindert habe. Der Sprinter sei weitergefahren. Zu dem Sprinter sei lediglich bekannt, dass er eine bläuliche Farbe gehabt haben soll und eventuell zu einem Online-Lieferdienst gehören könnte, so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter 07771 9391-0 zu melden.