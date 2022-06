Die Corona-Inzidenz sinkt, mit den wärmeren Temperaturen sind nur noch wenige Menschen mit dem Virus infiziert – am vergangenen Mittwoch waren es 325 im gesamten Landkreis und 30 in Stockach. Die Corona-Regeln wurden gelockert, die Testpflicht für Veranstaltungen, den Arbeitsplatz und Sport entfällt. Dennoch gibt es noch immer Testzentren, die ihre Dienste anbieten – genutzt werden diese aber nur noch wenig.

Ludwigshafen/Raum Stockach Verzögerung bei B34-Sanierung: Was los ist und wie der Zeitplan jetzt aussieht Das könnte Sie auch interessieren

Zu Hochzeiten waren es 400 Testwillige

Ins Testzentrum von Vitalis med am Fitness-Club fit4life in Stockach etwa kommen derzeit nicht viele Menschen. In Hochzeiten seien es täglich bis zu 400 Personen gewesen, berichtet Mehmet Ilgün auf Nachfrage. Da sei nicht viel Zeit gewesen, um zu fragen, warum die Leute kommen. Das habe die Schlange vor dem Testzelt nicht zugelassen.

Ilgün sagt aber: „Vereinzelt konnte man raushören, dass sie die Bescheinigung für den Arbeitgeber, für Reisen oder Veranstaltungen mit hoher Auslastung brauchten.“ Mit der Zeit habe sich eine Stammkundschaft entwickelt. Die meisten seien durchgehend von Montag bis Freitag getestet worden seien, so Ilgün. „Wir hatten aber ebenso viele Menschen, die sich testen ließen, die einfach nur auf der Durchreise waren.“

Stockach Farbe hält nicht, Arbeiten dauern länger: Inbetriebnahme des neuen Bettentraktes verzögert sich Das könnte Sie auch interessieren

Angebot soll aufrecht erhalten werden

Und wie sieht es nun aus? Rentiert sich der Betrieb der Teststationen überhaupt noch? „Natürlich können wir die aktuelle Situation nicht mit der im Winter vergleichen“, gibt Mehmet Ilgün zu. „Wir wollen jedoch weiterhin unseren Teil dazu beitragen, die Pandemie schnellstmöglich zu beenden.“

Die Testkits werden in Vorleistung gekauft und von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) bezuschusst. Nach Aussage Ilgüns sind sie je nach Hersteller und Lagerung unterschiedlich lange haltbar. Zu den bei ihnen verwendeten sagt er: „Bei richtiger Lagerung, also vor Sonnenlicht geschützt, trocken gelagert und zwischen 5 und 25 Grad Celsius aufbewahrt, sind sie zwölf Monate haltbar.“

Soweit möglich, wollen die Mitarbeiter von Vitalis med das Angebot aufrechterhalten. Wie es im Herbst aussehe, wisse ja niemand. Sie hofften aber, dass die Pandemie ein schnelles Ende nehme und alle wieder zur Normalität zurückkehren dürften, betont Mehmet Ilgün.

Stockach „Leider waren es weniger Leute als erhofft“ – Das sagt der Veranstalter zum Basecamp Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

„Corona ist noch immer da“

Almina Unursal betreibt die Teststation am Bahnhof vor dem Aach-Center. Sie bestätigt: „Es kommen noch Menschen zum Testen. Corona ist immer noch da.“ Aus Datenschutzgründen wolle sie keine Zahlen nennen, doch in Hochzeiten hätten sie drei Mitarbeiter pro Schicht benötigt. Die Personen, die kamen, nannten ganz unterschiedliche Gründe. Manche seien nicht geimpft gewesen und hätten und den Nachweis für die Arbeit gebraucht. Andere hätten Familienangehörige in verschiedenen Einrichtungen besuchen wollen.

Almina Unursal berichtet, sie wolle das Angebot aufrechterhalten, so lange die Testverordnung bestehe. „Wenn die Tests zu Selbstzahlertests umgewandelt werden wie im letzten Herbst, werden wir auch diese preisgünstig anbieten so lange die Nachfrage da ist.“ Ihre neuen Tests seien bei richtiger Lagerung auf jeden Fall länger haltbar.