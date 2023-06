Im Rahmen des Schweizer Feiertags tritt am Sonntagabend vor dem Improvisations-Theatersport mit dem Duell Deutschland gegen die Schweiz im Bürgerhaus Adler-Post eine weitere Improvisationsgruppe auf: Sie heißt Wandelbar und besteht aktuell aus sieben Schauspielern aus Stockach und Umgebung. Die zwei Männer und fünf Frauen sind zwischen 25 und 70 Jahren alt.

Eine Zeitungsanzeige brachte die ersten Mitstreiter vor vier Jahren zusammen, man traf sich in Zizenhausen. Gründungsmitglied Wolfgang Schulz berichtet, die Gruppe sehe sich einmal pro Woche – inzwischen aber in einem großen Übungsraum in Mühlhausen, der auch das Studio von Künstler Carlo Mausini alias Karl-Heinz Paul ist. „Wir wollen zusammen Freude und Spaß erleben. Gemeinsam lernen wir neue Spielformate kennen und verbessern eigene kreative und wandelbare Fähigkeiten.“

Stockach 125 Helfer und mehr als 550 Stunden! Narren packen fürs Stockacher Stadtfest an Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Szenen spontan entstehen

Er erklärt, es gebe sicher 50 bis 100 Spielmotive. Einige hätten sie sich bereits intensiv angeeignet – zum Beispiel das Umtauschthema. „Da tauschen zwei Personen einen Gegenstand um. Aber nur der Verkäufer weiß, worum es geht, denn der Gegenstand wurde zuvor in Abwesenheit der beiden mit dem Publikum festgelegt.“ Daraus ergäben sich herrliche Spielszenen, wenn die in der Rolle unwissenden Kunden ein imaginäres Riesenpaket hereinschleppten, der gewählte Gegenstand aber eine Mausefalle oder ein anderes kleines Teil sei.

Musik ist ebenfalls Teil ihres Programms. „Wir trommeln, spielen Gitarre oder Mundharmonika zwischen den Szenen. Die Musik ist auch improvisiert“, beschreibt er. Ganz wichtig sei allen, die anderen Spieler gut dastehen zu lassen. „Auch sprachlich bleiben wir stets über der Gürtellinie. In andere Themen, die manchmal vorgeschlagen werden, gehen wir erst gar nicht rein.“

Stockach Beim zweiten Mal wurde er ganz schön nass: Warum der Bürgermeister sein Stadtfest so liebt Das könnte Sie auch interessieren

Wer Interesse hat, kann mitmachen

Die Gruppe hatte bisher zwei öffentliche Auftritte und drei Darbietungen vor Freunden. Weitere Mitspieler seien bei ihnen herzlich willkommen, sagt Wolfgang Schulz. Tipp: Bei Interesse einfach mal improvisieren und die Darsteller direkt ansprechen.

Karten für die Veranstaltung gibt es unter tickets.stockach.de.