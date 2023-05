Nach den ruhigen Zeiten der Pandemie nehmen die Einbrüche im Landkreis Konstanz nach Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Konstanz wieder zu. Grund genug für Kriminalhauptkommissarin Heidrun Angele, einen Vortrag zum Thema Trickdiebstahl und Trickbetrug zu halten. Die Veranstaltung im Bürgerhaus sollte in erster Linie ältere Bürger ansprechen. Angele ist im Polizeipräsidium Konstanz für die Prävention, also die Verhinderung von Betrügereien, zuständig. Sie führte aus, dass sie Interessierte in der eigenen Wohnung kostenfrei über Sicherungsmaßnahmen berate.

Angele sprach über gängige Maschen: Beispielsweise nehmen die Trickbetrüger über das Telefon oder WhatsApp Kontakt zu möglichen Opfern auf. In der Regel kommen sie gleich zur Sache und üben einen enormen psychischen Druck auf die Angerufenen aus. Dies konnte eine Zuhörerin bestätigen, bei der es Betrüger bereits mit dem sogenannten Enkeltrick versucht hatten. Der Anrufer gibt sich dabei weinend als Enkel des Angerufenen aus und fordert Geld. Die Zuhörerin war aber gut vorbereitet und fragte, ob es sich bei dem Anrufer um Nicole handle, was dieser bestätigt habe. Doch das war ein Trick von ihr, denn ihre Enkelin heißt Simone. Als sie das sagte, war der versuchte Betrug nach wenigen Sekunden aufgeflogen, das Gespräch beendet.

Von einer anderen Masche konnte ein Mann aus Stockach berichten. Seine Nachbarin habe ihm eines Nachts schockiert mitgeteilt, dass sie einen Anruf von der „Polizei“ erhalten habe, dass zwei Einbrecher in unmittelbarer Nähe beobachtet worden seien. Und die seien jetzt auf der Flucht und sie müsse deshalb alle Wertsachen einsammeln. Es komme dann gleich ein Kollege vorbei und hole die Wertsachen ab. Auch dieser Mann reagierte sehr besonnen und beruhigte seine Nachbarin, weil ihm diese Masche bekannt vorkam. Er betonte, dass seine Nachbarin eine gebildete Frau sei. Er bestätigte somit die Erkenntnis von Angele, dass es nichts mit Intelligenz zu tun hat, wenn man den Trickbetrügern auf den Leim geht.

Aber nicht nur am Telefon geben sich Betrüger als Polizisten aus, sondern auch kürzlich in Tengen mit einer falschen Polizeimarke an der Haustüre. Solche Marken kann man im Internet kaufen. Deshalb sei es wichtig, sich den Polizeiausweis zeigen zu lassen, so Angele. Eine Teilnehmerin berichtete bei der Veranstaltung in Stockach von einem weiteren Trick. Sie sei von angeblichen Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung angerufen worden. Sie wurde dabei darüber informiert, dass aufgrund angeblich fehlender Beitragszahlung keine Rente mehr ausbezahlt werden könne, wenn das nicht schleunigst ausgeglichen werde.

Das Fazit: Ein gesundes Maß an Skepsis gegenüber Fremden am Telefon und an der Haustür ist schon die halbe Miete bei der Vermeidung von Straftaten.