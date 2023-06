Den Namen Yasi Hofer hört man in der vergangenen Zeit des Öfteren. Schließlich ist die in Ulm geborene Gitarristin seit einigen Monaten gemeinsam mit Helene Fischer auf Deutschlandtournee. Yasi Hofer spielt Gitarrenrock, auch schon als Gourmet-Rock bezeichnet. Und da Hofer am Bodensee viele langjährige Fans hat, wird sie am Samstag, 1. Juli, gemeinsam mit ihrer Band wieder einmal ein Konzert in der Halle des Obsthof Renner in Wahlwies spielen.

Gitarristin mit guten Beziehungen in die Region

Schon seit etlichen Jahren gastiert Yasi Hofer gemeinsam mit Steffen Knaus (am Bass) und Christoph Scherer (am Schlagzeug) alljährlich in der Region. Einer ihrer größten Fans, der Töpfer Jürgen Mayer aus Orsingen, hat in vergangenen Jahren immer wieder Konzerte mit der Fusion-Rockmusikerin in seinem Garten in Nenzingen veranstaltet.

Als im Jahr 2021 Mayers Garten von Starkregen überflutet und damit als Konzertort unbrauchbar geworden war, ergab sich spontan eine Lösung: Über Mayers Sohn Philipp, der mit Wolfram Renners Sohn Maximilian zusammen arbeitete, bot sich plötzlich die Möglichkeit, in Renners Obsthalle in Wahlwies zu spielen.

„Es ist mein erwachsenstes Album – sehr ehrlich und progressiv und mit sehr persönlichen Inhalten“, sagt Yasi Hofer. | Bild: RALF SCHUCK

Dieses Konzert sorgte für derart große Begeisterung, dass es nun eine Wiederauflage geben wird. Schlussendlich sei die Halle nicht nur kultig, sondern man sei, so beschreibt Jürgen Mayer es, auch wetterunabhängig, was für die Bühnentechnik, also Sound und Beleuchtung, sehr wichtig sei.

Album mit persönlichen Inhalten

Das neue Album, dessen Songs das Abendprogramm füllen werden, heißt „Between the Lines“ und wurde im Februar dieses Jahres veröffentlich. „Es ist mein erwachsenstes Album – sehr ehrlich und progressiv und mit sehr persönlichen Inhalten“, beschreibt Yasi Hofer. Fast vier Jahre habe es gedauert, um das Album fertigzustellen, was für den Reifeprozess nicht verkehrt gewesen sei.

Der Eintritt zum Konzert am 1. Juli in der Halle des Obsthof Renner kostet 22 Euro. Derzeit sind noch etwa 30 Tickets zu haben. Einlass ist im 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Das vegetarisch/vegane Catering des Abends übernimmt Guntram Hafner vom „Alten Schlawiner“ in Nenzingen. Ticketwünsche per Email an Jürgen Mayer: pythagoras-keramik@gmx.de.