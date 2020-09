Das Kulturamt und die Stadtwerke Stockach laden am 3. Oktober zur Wissenschaftsshow „Best of Elektro“ mit den „Physikanten & Co.“ in die Adler Post ein. Zu den Physikanten gehören Physiker, Comedians, Musiker, Schauspieler und Veranstaltungstechniker. Seit 18 Jahren zeigen sie, dass eine Symbiose aus Entertainment und Naturwissenschaft gelingen kann.

Bekannt aus dem Fernsehen

Wenn das Team die Bühne betritt, wird Physik laut Presseinformation des Veranstalters so witzig wie eine Comedy-Show: Die Shows der Physikanten „verbinden mühelos Wissenschaft, Kunst und Komik.

Mit verblüffenden Experimenten bringt das Team die Gäste zum Staunen und Tüfteln.“ Bekannt sind die „Physikanten & Co.“ auch aus dem Fernsehen: Das Team baut Experimente unter anderem für „Galileo“, „Frag doch mal die Maus“ oder „Wer weiß denn sowas XXL“.

Auch für Kinder ab 8 Jahren

In der Ankündigung heißt es weiter: „Physik ist nur etwas für Leute mit einem abnormen Interesse an Technik und Co., sprich: für echte Nerds? Weit gefehlt! Die überraschenden und unterhaltsamen Experimente der Physikanten haben eine große Anziehungskraft auf alle Zuschauer. Das Programm zieht Familien mit Kindern ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene in seinen Bann.“

Stockach Solo für den Single: Simon Weiland bringt mit seinem Ein-Mann-Theaterstück über das Scheitern von Beziehungen sein Publikum zum Nachdenken Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende sollen die Zuschauer spielend und lachend eine Menge über Physik gelernt haben. Die Stadtwerke Stockach sponsern dieses Event im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Strom in Stockach“ durch einen reduzierten Eintrittspreis. Die Karten können ab sofort über die Internetseite der Stadt Stockach oder im Kulturamt im Alten Forstamt gekauft werden und kosten 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder.

Nur 90 Gäste pro Vorstellung

Die Show findet am 3. Oktober um 18 und um 20 Uhr in der Adler Post statt. Die Zahl der Zuschauer ist wegen Corona auf 90 Gäste je Vorstellung – das ist rund ein Drittel der regulären Kapazität – begrenzt. Bei der Veranstaltung gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln gemäß aktueller Corona-Verordnung. Reservierung von Eintrittskarten und weitere Informationen unter https://tickets.stockach.de