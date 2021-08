von Susanne Schön

15 Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule in Stockach haben bei einer kleinen Feier unter Einhaltung der Hygieneregeln in Wiechs ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Hildegard Schwarz, stellvertretende Leiterin des Landwirtschaftsamtes in Stockach gratulierte den Absolventinnen, die aus den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen kommen.

„Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig hauswirtschaftliche Fachkräfte und eine professionelle Hauswirtschaft für die Aufrechterhaltung sozialer Einrichtungen, Hotels und Gastronomie, aber auch privater Haushalte sind“, sagte Hildegard Schwarz.

Sehr gute Abschlüsse trotz Corona

Die Ausbildung musste unter Pandemie-Bedingungen stattfinden. Damit der Unterricht nicht nur im Internet möglich war, wurde der praktische Teil im Landwirtschaftsamt Stockach in kleinen Gruppen angegangen. Die Prüfungen wurden in Etappen abgelegt. Dabei waren die Prüfer – trotz deutlich erschwerter Bedingungen – nicht milder als in den Vorjahren. Trotz Mehrfachdruck wurden dabei sehr gute Abschlüsse erreicht.

„Hauswirtschaft geht nicht von allein“, betonte Hildegard Schwarz. „Wir sind Dienstleisterinnen und fördern die Gesundheit“, fügte sie an. Unter den Absolventinnen waren Frauen, die in der Landwirtschaft tätig sind, aber auch in Pflegeheimen oder in einem Unverpackt-Laden. Ihre Kompetenzen sind vielfältig und beispielsweise gefragt im Verkauf, Reinigung, Personalführung, Management und Pflege.

Drei Halbjahre in Teilzeit

Die nun „Staatlich geprüften Fachkräfte für Hauswirtschaft“ und Hildegard Schwarz rufen mögliche Interessenten dazu auf, sich für entsprechende Ausbildungsangebote an der Fachschule für Landwirtschaft sowie dem Berufsschulzentrums Radolfzell zu bewerben.

An der Fachschule werden die Fächer „Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen“, „Betriebliche Kommunikation mit Büroorganisation“, Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung unterrichtet, der Kurs findet über drei Halbjahre in Teilzeit statt.