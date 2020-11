In der Stockacher Aach und dem Röhretsgraben tummeln sich verschiedene heimische Fischarten. Bachforellen, Äschen, Döbel und andere teilen sich die Wasserläufe. Der Bach ist in zahlreiche Pachtabschnitte aufgeteilt. Herrmann Buhl betreut den Bereich von der Ortsmitte in Wahlwies bis zur Gemarkungsgrenze zu Espasingen seit 24 Jahren. Jetzt teilt er sich die Pacht mit Matthias Wochner.

Angefangen habe er mit einem Onkel, berichtet Hermann Buhl. Der habe ihm den „alten Bach“, also den Röhretsgraben, übertragen. Später sei ihm immer ein Freund des Onkels behilflich gewesen. Vor ein paar Jahren kam dann Matthias Wochner auf ihn zu. „Ich habe ihm einen Begehschein gegeben, damit durfte er fischen“, sagt Buhl. Als sein letzter Mitpächter verstarb, habe Matthias Wochner angeboten, mit einzusteigen.

Hermann Buhl (links) und Matthias Wochner an ihrem Gewässer. | Bild: Claudia Ladwig

Der stimmt zu: „In den letzten drei Jahren konnte ich mich mit den Gegebenheiten rund um die Fischpacht an der Stockacher Aach vertraut machen. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, am heimischen Bach mit Hege und Pflege meinen Beitrag zum Schutz und Erhalt dieses einzigartigen Stücks Natur zu leisten.“

Schwarzfischer machen Sorgen

Denn Fischpächter haben einige Aufgaben. Verunreinigungen und Vermüllungen müssten sie bei der Stadt melden, sagt Buhl. Und: „Wir halten die Fischtreppen sauber, damit es im Röhretsgraben immer genügend Wasser gibt.“ Eine Treppe befindet sich neben der Leonhardstraße am Beginn ihres Pachtgebiets, eine zweite liegt nahe der Espasinger Straße, dort, wo sich der Röhretsgraben von der Aach abzweigt.

Er sei fast jeden Tag am Wasser, so Buhl. „Ich gehe mit dem Hund und schaue am alten und neuen Bach.“ Die Treppen werden regelmäßig vom Wasserwirtschaftsamt kontrolliert.

Matthias Wochner (links) und Hermann Buhl sind die Fischpächter des Bachabschnitts. Der Bach ist nicht an allen Stellen gut zugängig, oft wuchern wilde Brombeersträucher ins Wasser. | Bild: Claudia Ladwig

Auch Matthias Wochner genießt es, am Bach entlanglaufen und die Natur zu beobachten. Kürzlich habe er dabei frische Bissspuren eines Bibers entdeckt. Als Ausgleich zu seinem Beruf als Wohngruppenleiter einer sozialtherapeutischen Wohngruppe in einer Sonderschule tue ihm die Ruhe am Bach gut.

Er sagt: „Nach einer Nachtbereitschaft habe ich einen Tag frei, dann komme ich gerne her.“ Manchmal sei auch ordentlich was los am Bach. „Ich treffe oft Hundebesitzer hier, das ist die reine Hundebadeanstalt. Aber die Hunde schaden den Fischen nicht.“

„Mehr Wein- und Schnapsflaschen aus dem Bach gezogen als Fische„

Wer ihm mehr Sorgen bereitet, sind Schwarzfischer. „Ich habe oftmals am Bachrand Angelschnüre gefunden. Die stammen nicht von irgendwelchen Buben. Da wird gezielt gefischt. Das ist ärgerlich, denn die leisten keinen Beitrag, lassen aber ihren Müll liegen und wir können aufräumen.“ Er fügt hinzu: „In diesem Jahr habe ich außerdem garantiert mehr Wein- und Schnapsflaschen aus dem Bach gezogen als Fische.“

„Lang nicht so starken Besatz wie früher“

Damit kommt er zum Hauptpunkt. Hermann Buhl betont, in den letzten Jahren habe die Anzahl der Fische enorm abgenommen. Das habe das Fischmonitoring der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg in Langenargen ergeben. „Wir haben lang nicht so einen starken Besatz wie früher. Das Gewässer bietet viel mehr.“

In früheren Pachtverträgen war das Einsetzen von Fischen Pflicht, heute ist es eine Kann-Regelung. Buhl erklärt: „Im Sommer führt der Bach zum Teil extrem wenig Wasser, die Forellen brauchen aber einen Unterstand, ihnen fehlt sonst der natürliche Lebensraum.“ Äschen vermehrten sich selbst gut, Forellen täten das dagegen nur bei optimalen Bedingungen. Deshalb haben die Männer Mitte Oktober 1000 Bachforellen von acht bis zehn Zentimeter Länge eingesetzt.

Fischbesatz auf eigene Kosten

Und diesen Umweltbeitrag wollen sie künftig weiter erbringen. Wochner bestätigt: „Wir werden die nächsten Jahre gezielt umfangreiche Besatzmaßnahmen vornehmen. Das diesjährige Einsetzen der Bachforellen ist also keine Momentaufnahme.“ Pachtgebühr und Fischbesatz kosten die Pächter übrigens bis zu 900 Euro im Jahr, die sie selbst finanzieren müssen.

Das Angeln und Essen von Forellen stehe bei ihm nicht im Vordergrund, bekräftigt Matthias Wochner. Dennoch ist es natürlich Teil seiner Beschäftigung. Beim Angeln gelten unterschiedliche Schonzeiten und Schonmaße.

Schonzeit für Fische

Äschen dürfen von Februar bis April nicht geangelt werden und müssen dann eine Länge von mindestens 30 Zentimetern haben. Bachforellen stellen ihre Nahrungsaufnahme bei Kälte fast komplett ein und wachsen kaum. Sie haben von Oktober bis Februar Schonzeit. Ihr Schonmaß ist 25 Zentimeter.

Beißt ein kleinerer Fisch, muss er also vorsichtig vom Haken gelöst und wieder in den Bach gesetzt werden. Bis die diesjährigen Forellen geangelt werden dürfen, vergehen mehr als zwei Jahre.