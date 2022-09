Schon wieder haben Betrüger in der Region zugeschlagen. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, sei ein Mann am Mittwoch Opfer einer Betrugsmasche per WhatsApp geworden. Im Laufe des Vormittags habe der 73-Jährige mehrere Nachrichten einer unbekannten Nummer über den Messenger-Dienst erhalten.

Dem Absender sei es gelungen, den Mann davon zu überzeugen, dass es sich bei der unbekannten Nummer über die neue Handynummer seiner Tochter handle. Sie habe Probleme mit dem Online-Banking, weshalb sie wichtige Rechnungen nicht überweisen könne.

Im weiteren Verlauf habe der Betrüger den 73-Jährigen dazu gebracht, zwei Überweisungen in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags auf eine in den Nachrichten genannte Bankverbindung, und damit direkt auf das Konto der Betrüger zu überweisen.

Nachdem der 73-Jährige den Betrug erkannt habe, habe er umgehend Kontakt zu seiner Bank aufgenommen. Ob die Überweisungen noch rechtzeitig gestoppt werden konnten, ist der Polizei nicht bekannt.