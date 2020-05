von Reinhold Buhl

Kira Dittler, Mariella Kramer und Leni Kirschenmann sind erfolgreiche Aerobicturnerinnen des TV Jahn Zizenhausen. Sie haben als Einzelsportlerinnen, im Duo und im Trio schon diverse Meisterschaften gewonnen. „Aerobicturnen ist eine Steigerung des klassischen Aerobic hin zur Ausführung komplexer Bewegungsmuster zu Musik“, erklärt ihre Trainerin Birgit Matt-Fuchs. Es ist ein Wettkampfsport, der sieben Grundschritte mit Schwierigkeitselementen kombiniert.

Die 10-jährigen Kira, die die Realschule in Stockach besucht, erzählt, dass ihr an Aerobic besonders die komplexen und anspruchsvollen Bewegungen zur Musik und die turnerischen Elemente gefallen. Kira hat im Einzel den ersten Platz bei den offenen Baden-Württembergischen Meisterschaften sowie den ersten Platz bei den offenen Bayrischen Meisterschaften im Trio in der Altersstufe 9 bis 11 belegt.

Zufällig zur Lieblingssportart

Auch Mariella (11), Schülerin am Nellenburg-Gymnasium, ist vom Aerobicturnen fasziniert. Unter anderen hat sie bei den offenen Bayrischen Meisterschaften im Trio den ersten Platz und im Duo den zweiten Platz belegt. Mariella, die auch reitet, Klarinette spielt und Ski fährt, kam eher zufällig zu ihrer Lieblingssportart.

„Im Jahr 2016 kam ich mit meiner Mutter bei einem Spaziergang an der Jahnhalle vorbei, wo gerade die Deutschen Meisterschaften im Aerobic stattfanden“, erinnert sich die Sportlerin, die zuhause gleich versucht habe, einige Figuren nachzumachen. Trainerin Birgit Matt-Fuchs habe sie dann endgültig für diese Sportart begeistert.

Leni (10), die die Weiherbachschule in Zoznegg besucht, schwärmt von der Kombination aus Musik und Akrobatik. Auch sie erreichte 2019 mehrere hervorragende Platzierungen, unter anderen gewann sie das Clubmeeting in Eisenberg in der Kategorie Trio 9-11. „Ohne Aerobic würde uns etwas fehlen“, betonen die Sportlerinnen, auch wenn sie nicht verhehlen, dass der zeitliche Trainingsaufwand erheblich sei.