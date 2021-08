Birgit Matt-Fuchs vom TV Jahn Zizenhausen ist eines von insgesamt zehn Vorbildern in der Jugendarbeit in Baden-Württemberg. Zu diesem Ergebnis kam die Württembergische Sportjugend (WSJ) – bereits 2019.

Wegen Corona konnten die zehn Ehrenamtlichen, die die mit diesem Titel ausgezeichnet wurden, laut Mitteilung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) ihre Auszeichnung erst jetzt in Stuttgart entgegennehmen. Geehrt werden sie für ihren herausragenden und unentgeltlichen Einsatz für die Jugendarbeit in Sportvereinen. Bei zwei Abendgalas erhielten die zehn Preisträger jeweils die Trophäe mit dem Namen Victor sowie 1000 Euro.

Appell an Ehrenamtliche weiterzumachen

„Wir sind froh und dankbar, dass wir Ihnen, den Vorbildern 2019, endlich die Anerkennung und Würdigung zukommen lassen können, die Sie verdient haben“, wandte sich die WSJ-Vorsitzende Anne Köhler bei ihrer Begrüßung an die Preisträger. „Ich bin sehr dankbar für das, was Sie leisten. Machen Sie bitte weiter so!“, appellierte der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, Peter Schneider, an die Sieger.

Überreicht wurden die Trophäen von der Para-Skisportlerin Andrea Rothfuss, die bei den Paralympics in Pyeongchang 2018 vier Silbermedaillen und einmal Bronze gewann. Auch Dominik Weiss, der Rückraum-Spieler des Handball-Bundeligisten TVB Stuttgart vergab Preise.

Es gab 300 Bewerbungen

Zu Vorbildern werden Ehrenamtliche aus dem Sport bereits zum 15. Mal gekürt, so die Mitteilung. Startschuss für den Wettbewerb war bereits am 1. Oktober 2019. 300 Bewerbungen auf den Titel seien bis Ende des Jahres 2019 eingegangen. Von diesen Bewerbern hätte die Experten-Jury zehn ausgewählt, die nun den Titel Vorbild 2019 tragen dürfen. Ursprünglich war die Preisverleihung für Frühjahr 2020 geplant. Doch dem machte Corona letztlich einen Strich durch die Rechnung. Erst jetzt konnte der Termin nachgeholt werden.

Die WSJ ist die Jugendorganisation des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Mit rund 880.000 jungen Menschen ist sie der größte Jugendverband in Württemberg.