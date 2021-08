Auch wenn es aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Schuljahr nicht leicht war für die Schüler, trotzen die diesjährigen Abschlussschüler dennoch dem Virus und brachten ihre Schullaufbahn mit dem Abitur zu Ende: Die Schüler des Abschlussjahrganges der Waldorfschule in Wahlwies haben ihre mündlichen und damit letzten Abiturprüfungen hinter sich gebracht. Das geht aus einer Mitteilung der Schule hervor.

Den Vorsitz bei den Prüfungen hatte laut Mitteilung Oberstudiendirektorin Hanna Schönfeld vom Ellenrieder-Gymnasium in Konstanz. Sie habe mit weiteren Kollegen die Prüfungen durchgeführt. 18 Schüler seien angetreten, wovon alle ihr Abitur bestanden hätten. Insgesamt seien 40 mündliche Prüfungen in den Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde, Französisch, Bildender Kunst, Mathematik und Englisch durchgeführt worden.

In diesem Jahrgang habe es bei den Abiturienten viele sehr gute Leistungen gegeben. Das beste Ergebnis an der Schule sei die Durchschnittsnote 1,2 gewesen. Mit dem Abitur 2021 sei erstmals das neue Format des Abiturs in Baden-Württemberg durchgeführt worden. Dieses habe bei den Schülern anfangs für Unsicherheit und Bedenken gesorgt. Habe den Abiturienten dann aber keine Nachteile gebracht, so die Mitteilung weiter.

Sie haben es geschafft

Diese 18 Abschlussschüler der Waldorfschule in Wahlwies können sich nun über den erfolgreichen Abschluss ihrer regulären Schullaufbahn freuen und Pläne für eine neue Zukunft schmieden, ob Studium, Freiwilligendienst oder Ausbildung: Noel Schwarz, Alexandros Leonhard, Marja Lucht, Helen Horstmann, Julius Schwehr, Camillo Pohl, Anouk Köpfer, Camille Pivac, Leonie Klopstock, Lea Joos, Mara-Lou Schadt, Luise Laurer, Julia Günter, Moritz Patschke, Paul Schneider sowie Jean-Marie Köllner, Mirjam Urheim und Sophia Weisser.