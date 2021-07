Sieben junge Mütter bilden den aktuellen Gesamtelternbeirat (GEB) der Kindertageseinrichtungen in Stockach. Dieses Gremium ist seit 2018 eine Schnittstelle zwischen den Eltern, den Einrichtungen und der Stadt. Bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses stellten zwei der Frauen den GEB vor. Grund genug, die amtierenden Vertreterinnen zu treffen, um mehr über die Ziele und Ideen zu erfahren.

Aktuelles Vorhaben: Tauschregel Für ein seit längerer Zeit geplantes Tauschregal mit Kinderbüchern wurde inzwischen an der evangelischen Kirche ein Platz gefunden. Das Regal soll wetterfest gestaltet werden, damit die Bücher darin geschützt stehen können. Für die Finanzierung und den Bau des Regals werden noch Sponsoren gesucht. Über die Website www.geb-stockach.de, per E-Mail an GEB-stockach@web.de oder über die sozialen Medien und im persönlichen Gespräch betreibt der Gesamtelternbeirat Öffentlichkeitsarbeit, um wichtige Themen aufzugreifen oder Aktionen wie die genannte vorzustellen. (wig)

Der GEB sieht seine Hauptaufgabe in der Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit der drei Parteien vor allem in Bezug auf Themen, die alle Kindertageseinrichtungen betreffen. Dazu gehören der Kindergartenbedarfsplan, die Masernimpfpflicht, das Mittagessen, Ferien und Schließtage, die Verlegung des Stichtags für die Einschulung, Elternbeiträge und die Folgen der derzeitigen Gesundheitslage.

Mütter aus fünf Einrichtungen

Aktuell kommen die Mütter aus fünf Einrichtungen, sie wünschen sich aber, dass bald alle Einrichtungen vertreten sind, um die verschiedenen Bedürfnisse zu kennen und sich dafür einsetzen zu können. Der GEB möchte künftig auch mehr gemeinsame Aktionen zur Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen ins Leben rufen.

Bereits geplante Projekte wie ein gemeinsamer Sankt-Martins-Umzug sämtlicher Einrichtungen oder ein Sommerfest konnten aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht realisiert werden. Schriftführerin Stefanie Metzinger erklärt aber: „Der GEB hat sich stattdessen an der Umsetzung kleinerer Vorhaben beteiligt, zum Beispiel bei den Laternenfenstern.“ Die stellvertretende Vorsitzende Anja Haller ergänzt, sie habe an der Sitzung zur Gestaltung des Aachparks teilgenommen und die Interessen des GEB eingebracht.

Kontakt zu Gemeinderat und Stadt

Der GEB nimmt an Gemeinderatssitzungen teil und reicht für den GEB zuvor auch schon mal eine Stellungnahme ein. Man sei im Austausch mit der Stadt und den anderen Trägern, so Beisitzerin Jessica Hiller. Einmal Jahr gibt es ein Treffen mit der Stadt, dann sind auch Bürgermeister Rainer Stolz und die Träger anderer Einrichtungen dabei. „Und wir stehen im Kontakt zu anderen Gesamtelternbeiräten, auch um unsere Arbeit stetig zu verbessern und zu professionalisieren“, erklärt Beisitzerin Jessica Hiller.

Zweimal im Jahr gibt es eine öffentliche Sitzung, mehrfach wird nicht-öffentlich getagt. Seit 2020 finden alle Sitzungen in digitaler Form statt. Stefanie Metzinger erklärt: „Wir haben etwa alle sechs bis acht Wochen fest vereinbarte Termine, wenn viel ansteht, auch öfter. Abstimmen tun wir uns auch per WhatsApp.“

Elternumfrage zu Corona-Tests

Erstmals wurde vor einiger Zeit eine Elternumfrage durchgeführt. Dabei ging es darum, sich ein Meinungsbild zum Thema Corona-Tests in den Kindertageseinrichtungen zu machen. Die Vorsitzende des GEB, Stephanie Lory, erzählt: „So eine Umfrage ist eine gute Möglichkeit, ein Feedback einzuholen und zu wissen, wofür wir uns einsetzen sollen.“ Beisitzerin Lisa Neubauer fährt fort: „Wir überlegen, ob wir jetzt regelmäßig zweimal im Jahr ein Feedback der Eltern einholen wollen, um die Situation einzufangen und möglichst viele Stimmen zu haben.“ Außerdem gehe es auch darum, Prozesse zu optimieren, damit die Arbeit für niemand zu viel werde.

Der GEB wird jedes Jahr im Herbst neu gewählt. Satzungsgemäß sind alle Eltern stimmberechtigt, die an der öffentlichen Sitzung im Herbst teilnehmen und deren Kinder eine zugehörige Einrichtung besuchen. Aufstellen lassen dürfen sich gewählte Elternvertreter aus diesem Personenkreis, aber auch Eltern ohne diese Funktion. Selbstverständlich wäre auch ein Vater willkommen, versichern die Frauen lachend.

Stockach-Wahlwies Keine Änderung des Bebauungsplans: Zwei Flächen in Wahlwies bleiben für die Freie Waldorfschule reserviert Das könnte Sie auch interessieren

Seit diesem Jahr wird das Gremium bei seiner Arbeit finanziell durch die Stadt unterstützt, was den Erhalt der Internetseite sicherstellt und die Öffentlichkeitsarbeit erleichtert. „Die Stadt sieht offenbar auch einen positiven Effekt durch unsere Arbeit. Hauptamtsleiter Hubert Walk informiert uns immer schnell und umfassend“, lobt Lisa Neubauer. Die Kommunikation mit ihm und Stefanie Lippelt, Sachgebietsleiterin Kindertageseinrichtungen, laufe sehr gut.