Über mehr als 20 Jahre hinweg hat Johanna Brinkmann als Schneidermeisterin in zahllosen Nähkursen der Volkshochschule Anfängerinnen und Fortgeschrittenen das Zuschneiden und Nähen beigebracht. Des Weiteren hat Brinkmann ihnen dabei geholfen, vorhandene Kenntnisse zu vervollkommnen. An den Kursabenden, die immer in der Goldäckerschule in Stockach stattfanden, war vom Fasnachtskostüm bis hin zur Festtagskleidung alles möglich, informiert die Volkshochschule in einer Pressemitteilung.

Mit 87 Jahren ist nun Schluss mit den Kursen der Volkshochschule, aber zu tun habe Johanna Brinkmann noch genügend, heißt es in der Mitteilung weiter. Geboren in Dinslaken, aufgewachsen bei Offenburg, lebt sie schon seit 50 Jahren in Stockach. Sie ist mit Haus und großem Garten reichlich beschäftigt und für zwei Enkelinnen und einen Enkel eine gefragte Großmutter. Und natürlich wird noch für den Privatgebrauch im hauseigenen Atelier geschneidert.

Nach der Ausbildung als Schneiderin und Jahren als Gesellin in Wolfach und Essen folgte für die junge Johanna Brinkmann eine intensive Zeit im Hause Burda in Offenbach, wo auch ihr zeichnerisches Talent auffiel. Aenne Burda riet ihr, unbedingt für eine Weile nach Paris zu gehen. Dafür wollte Johanna Brinkmann erst einmal ihr Französisch verbessern und zog ins schweizerische Solothurn, an die französische Sprachgrenze. Statt Französisch lernte Johanna Brinkmann dort ihren Mann kennen und Paris wurde ad acta gelegt.

Nach der Familiengründung und Kinderpause legte Johanna Brinkmann im Jahr 1974 ihre Meisterprüfung ab und machte sich als Schneidermeisterin selbstständig. Mit ihr arbeiteten zeitweise fünf Gesellinnen und zehn Lehrlinge. Ihr Hauptstandbein wurde die Serienfertigung für diverse Firmen, wobei die Maßanfertigung immer ihr Lieblingsgebiet blieb. Glücklicherweise wurde sie bald von der Volkshochschule entdeckt, der sie über Jahrzehnte treu blieb und die sie jetzt mit großem Dank verabschiedete.