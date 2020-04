von Reinhold Buhl

Für die beiden jungen Gymnasiastinnen ist Wasser das Element, in welchem sie sich am wohlsten fühlen. Sie sind Mitglieder der Schwimmabteilung der Turngemeinde (TG) Stockach und haben in ihren jeweiligen Disziplinen beachtliche Erfolge erzielt, wofür Serafina Nohl mit der Sportmedaille und Lea Gutemann mit der Jugendmedaille der Stadt Stockach geehrt worden sind.

Lea Gutemann freut sich über die Jugendmedaille der Stadt Stockach, die sie für den Bezirksmeistertitel erhalten hat. | Bild: Privat

Lea wurde Bezirksmeisterin über 200 Meter Brust bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften in Villingen und Serafina, die die längeren Schwimmdistanzen liebt, belegte drei erste Plätze bei Langsteckendisziplinen, unter anderen gewann sie das 39. Gnadenseeschwimmen in Allensbach, wo sie die 1,5 Kilometer Strecke in 25 Minuten schwamm.

Erster Platz beim Seeschwimmen

Serafina Nohl belegte außerdem den ersten Platz bei den Frauen beim traditionellen Seeschwimmen des DLRG von Ludwigshafen über den Überlinger See nach Bodman – und unter den Gesamtteilnehmern belegte sie den hervorragenden vierten Platz. Sie schwamm die 2,1 Kilometer von Ludwigshafen nach Bodman in 30,50 Minuten. „Besonders stolz bin ich auf den Pokal für die Erstplatzierte beim 24-Stunden-Schwimmen in Rottweil, wo ich in 24 Stunden 41,35 Kilometer, insgesamt 1654 Bahnen, geschafft habe“, erklärt Serafina strahlend.

Lea Gutemann, die von Heike Hirschle trainiert wird und in Überlingen-Hödingen wohnt, hat 2015 ihre Leidenschaft für den Schwimmsport entdeckt. „Da es in Überlingen keinen Schwimmverein gibt, hab ich mich der Turngemeinde Stockach angeschlossen,“ erklärt die junge Sportlerin, die in ihrer Freizeit auch Rennrad fährt und sich vorstellen könnte, später einmal an einem Triathlon teilzunehmen. Im Moment ist ihre Paradedisziplin das Brustschwimmen, auch wenn sie in der Freistillage ebenfalls schon erste gute Fortschritte macht.