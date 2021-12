Eine besondere Weihnachtsaktion gab es beim Schwarzwaldverein: Da die Weihnachtsfeiern coronabedingt nicht stattfinden konnten, haben sich die Verantwortlichen beim Schwarzwaldverein kurzerhand entschlossen, die Weihnachtsgeschenke und Süßigkeiten zu verschenken.

Alles wurde schön in weihnachtliche Taschen verpackt und an die Vorstandsmitglieder, die vielen Wanderführer, die zahlreichen Helferinnen und Helfer, sowie Freunde und Gönner des Vereins verteilt, so eine Pressemitteilung. Der Verein bedachte auch die Stockacher Tafel, die für viele Menschen in der Region immer ein Segen sei.