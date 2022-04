Rund 14.000 Menschen in Deutschland erkranken laut Angaben der deutschen Krebsgesellschaft jährlich an einer Form der Leukämie. Bei den umgangssprachlich auch als Blutkrebs bezeichneten Erkrankungen ist im Körper die Herstellung von Blutzellen gestört. Die gute Nachricht: heutzutage gibt es recht gute Heilungschancen. Dazu ist allerdings eine Knochenmarkspende für eine Stammzelltransplantation erforderlich. Laut der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) findet etwa ein Drittel der Blutkrebspatienten einen geeigneten Stammzellspender innerhalb der eigenen Familie. Alle anderen seien auf Fremdspender angewiesen.

Stockach Metallcontainer steht in Flammen – Feuerwehr rückt aus Das könnte Sie auch interessieren

Die SMV des Berufsschulzentrums Stockach hat aus diesem Grund nun schon zum zweiten Mal eine Typisierungsaktion für die DKMS organisiert. Denn je mehr Menschen registriert sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass für jeden Erkrankten ein passender Spender gefunden wird. Da die Aktion aufgrund von Corona diesmal nicht in der Schule durchgeführt werden kann, mussten Pakete gepackt werden, mit denen die Schüler die erforderliche Probenentnahme zuhause durchführen können.

Rund 90 Schüler haben sich angemeldet

Das geht ganz einfach mit einem Wangenabstrich im Mund. „Wir haben vor ein paar Jahren schon mal so eine Typisierungsaktion durchgeführt, aber seither haben die Schüler ja gewechselt, deshalb fanden wir es sinnvoll, die Aktion zu wiederholen“, berichtet Verbindungslehrerin Lena Beirer. Sie ist begeistert davon, dass die Schüler gleich Feuer und Flamme für die Aktion waren. Rund 90 Anmeldungen wurden verzeichnet.

Eigeltingen Schüler engagieren sich für die Menschen in der Ukraine. Schon mehr als 1000 Euro beisammen Das könnte Sie auch interessieren

Dieser Tage wurden die Typisierungspakete verteilt und wieder eingesammelt, um sie dann gesammelt an die DKMS zurückschicken zu können. „Wir von der SMV sind vorab in alle Klassen gegangen und haben die Aktion in einer Schulstunde vorgestellt“, berichtet Lisa Mannl von der SMV. Dafür gab es eigens Infomaterial von der DKMS. Auch Mannl freut sich über das große Interesse ihrer Mitschüler an der Aktion.