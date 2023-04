Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Seelfingen 1924 im Schützenhaus konnte Schriftführer Elmar Hug auf zahlreiche Aktionen zurückblicken. Besonders erwähnte er das Treffen der beiden Partnervereine Biederbach und Hochgreuth sowie die gut besuchten Veranstaltungen, das Jedermann-Grümpelturnierschießen und das bereits traditionelle Schlachtplattenessen. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Kassier Mathias Bohnenstengel verlas den Kassenbericht: der Verein muss einen Verlust von gut 15.000 Euro verzeichnen. Das Minus sei der neu investierten digitalen Standanlage, dem neuen Computersystem und der weiteren Ausrüstung für die Jungschützen im Wert von 28.000 Euro geschuldet. Jugendwart und zweiter Vorstand Jonny Stadler lobte die neue Standanlage, die ein besonderer Anreiz für die Jugendlichen sei. Aktuell trainieren einmal die Woche acht bis zehn Jugendliche unter Aufsicht von vier Trainern. Besonders freue er sich, dass man sich für Winterrundenwettkampf und Landesmeisterschaft qualifizieren konnte.

Vorstand Markus Schnopp bat Bürgermeister Rainer Stolz um Entlastung der Vorstandschaft. Stolz lobte die Berichte und die Investition in den Schießsport und in die Ausrüstung der Jungendschützen. Da ihm der Verein sehr am Herzen liege, unterstütze er ihn im Namen der Stadt Stockach mit einer großzügigen Spende, um die Investitionsausgaben zu schmählern. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Klaus Bautz, Kreisschützenmeister und Vizepräsident des Südbadischen Schützenbundes, nahm die Ehrungen vor. Für 40-jährige Vereins- und Verbandszugehörigkeit erhielten Marlies Keller, Luitgard Ledergerber, Erika Tuppy, Sylvia Tuppy und Andreas Riegger sowie Hans-Peter Hochweber für 50 Jahre und Engelbert Schnopp für 60 Jahre die goldene Ehrennadel und eine Urkunde des Deutschen Schützenbundes.

Markus Schnopp gab einen Ausblick auf das kommende Schützenjahr. Der Verein befinde sich aktuell in den Vorbereitungen zum 100-jährigen Bestehen im kommenden Jahr.