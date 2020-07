Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit stand der Vermarktungstag an der Stockacher Schule für Hauswirtschaft, der eine bunte Vielfalt an Produkten in zwei Räumen im Amt für Landwirtschaft zeigte. Es war, wenn man so will, eine praktische Übung für die Auszubildenden, die im März/April 2021, nach eineinhalb Jahren Ausbildung, ihren Abschluss als staatlich geprüfte Fachkraft für Hauswirtschaft machen. Sie können dann im hauswirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel in Hotels, Altenheimen, Kureinrichtungen oder Rehakliniken tätig sein, erklärt Hildegard Schwarz, Leiterin der Schule für Hauswirtschaft.

Amtsleiter Reinhard Schulze im Gespräch mit Landwirt Clemens Stadler vor dem Stand von Jasmin Stadler, die beim Vermarktungstag der Schule für Hauswirtschaft geröstete und pikant gewürzte Sonnenblumenkerne anbietet. | Bild: Constanze Wyneken

Zur Aufgabenstellung an diesem Tag erläuterte sie: „Im Zentrum steht immer das Produkt, das die Schülerinnen sich ausgedacht haben. Aber es geht darum herauszufinden, was dieses Produkt besonders macht und was es von ähnlichen Produkten auf dem Markt abhebt. Außerdem werden die Kosten für die Herstellung, also Materialkosten, Arbeitskosten und Zeit, der Kaufbereitschaft der potenziellen Kunden gegenüber gestellt. Es ist nämlich eine richtige Kunst, gut zu vermarkten.“

Ein Corporate Design gehört zur Vermarktung

Wie eine Schautafel in einem der Verkaufsräume zeigt, zählen zur Vermarktung auch die Aspekte Marketingkonzept, Produktdokumentation, Hygiene, Ort der Herstellung, rechtlicher Rahmen und vieles mehr. Es wurde ein sogenanntes Corporate Design für die Infoschilder entwickelt, die auch der Slogan der Hauswirtschaftsschule ziert: „Hauswirtschaft mit Herz und Hand“.

Auszubildende Jasmin Vögele beim Vermarktungstag der Schule für Hauswirtschaft mit ihren leckeren Dinkel-Muffins. | Bild: Constanze Wyneken

Dargeboten wurde Vieles: Fruchtaufstriche, pikant gewürzte Sonnenblumenkerne, Grillsaucen, Gewürzpaste, bunte Kräuter, Kuchen im Glas, Dinkel-Muffins, Kräutertees, Weichkäse – dies waren Dinge zum Probieren. Gewalkte Vesperbeutel, der sogenannte „Mu-Na-Loop“ aus bioaktivem Stoff, eine Variante des überall benötigten Mund-Nasenschutzes, sowie Gesichts- und Handcreme mit ätherischen Ölen rundeten das Angebot ab. Die Schülerinnen standen fröhlich Rede und Antwort zu ihren Produkten, von denen sie selbst voll und ganz überzeugt waren – wichtig für eine gute Vermarktung.