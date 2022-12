von Reinhold Buhl

Die Schülermitverantwortung (SMV) des Berufsschulzentrums Stockach hat eine Weihnachts-Aktion organisiert und damit für eine vorgezogene weihnachtliche Bescherung gesorgt. In die Aktion waren laut Leonard Kötzel vom Verbindungslehrerteam des BSZ alle Klassen des Schulzentrums eingebunden. „Die Initiative zu dieser Aktion ging von unseren Schülerinnen und Schülern aus“, betonte er. Hauptorganisatorin sei die Schülerin Luise Streit gewesen.

Auf freiwilliger Basis wurden jeweils zwei Euro pro Schüler in den Klassen eingesammelt. Hiervon wurden für jedes der 28 geflüchteten Kinder zwischen zwei und 18 Jahren, die in der Kreissporthalle des BSZ untergebracht sind, ein Geschenk im Wert von 20 Euro gekauft. „Die Kinder durften ihre Wünsche aufschreiben, sodass wir auch ihren Geschmack und ihre Bedürfnisse treffen“, erklärte Lena Beirer, Lehrerin am BSZ, die die Ansprechpartnerin der SMV ist.

Süßigkeiten und Spielsachen

Dabei reichten die Wünsche von Süßigkeiten über Puppen und Spielzeugautos bis zu Kosmetik. Ein kleiner Bub hatte sich einen Kinder-Tretroller gewünscht, den er vom Nikolaus, dargestellt von Joshua Vorbringer, Schüler des Internationalen Wirtschaftsgymnasiums, mit strahlenden Augen in Empfang nehmen durfte.

„Die abgegebenen Wunschzettel der ukrainischen Kinder wurden von unseren Schülerinnen und Schülern übersetzt und an die jeweiligen Klassen weitergegeben“, erklärte Saskia Metzler, Schulleiterin des BSZ, die sich über die Aktion in ihrem Haus sehr freute und dankbar war, dass die Aktion auch von sechs Stockacher Firmen mit Geld- und Sachspenden unterstützt wurde.

Feier mit Kinder-Punsch und Kuchen

Die liebevoll verpackten Geschenke, versehen mit kreativen Namensschildern, wurden in dieser kleinen weihnachtlichen Feier, bei der die Kinder mit Kinder-Punsch und verschiedenen Kuchen bewirtet wurden, vom Nikolaus an die Kleinen verteilt. Zum Gelingen der Feier im Foyer des BSZ trug die Schülerin Julia Kapkaev maßgeblich bei, denn sie fungierte als Übersetzerin bei den diversen Reden. Besonderen Applaus erhielt Alisa Anisamova, die Mutter eines der beschenkten Kinder, die sich sichtlich bewegt bei der Schule für diese schöne Aktion bedankte. „In der Ukraine sagt man: das war eine Aktion von Herz zu Herz.“

„Das überschüssige Geld wird gesammelt und in einem Sparschwein an die Heimleitung der Flüchtlingsunterkunft weitergegeben“, sagte Schulleiterin Metzler – sehr zur Freude des Heimleiters Frank Reichenbach, der von dieser Geldspende sichtlich überrascht war. Er werde das Geld für gemeinsame Unternehmungen und Aktionen verwenden, erklärte er.