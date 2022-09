Zu einer gefährlichen Situation kam es am Freitag, 16. September, auf der Bahnstrecke zwischen Radolfzell und Stockach beim Bahnhaltepunkt im Bereich Stockach-Wahlwies. Um 21.16 Uhr überfuhr ein Regionalzug ein Mountainbike, das in der Gleisanlage lag, berichtet Harald Klaiber vom Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt

„Eine sofortige Notbremsung konnte nicht verhindern, dass das Fahrrad stark beschädigt wurde.“ Auch die Lok durch die Kollision leicht beschädigt. Nach Angaben von Harald Klaiber wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Polizei sucht Zeugen dieser Straftat

Nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Täter das Fahrrad absichtlich auf das Gleisbett gelegt hatten. Kurz vor der Kollision sollen sich nämlich fünf Personen am Bahnhaltepunkt aufgehalten haben. Zur Klärung dieser Straftat bittet das Polizeirevier Stockach um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07771/93910.