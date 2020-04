In Stockach rattern die Nadeln: Etwa 20 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Stockach saßen die vergangenen Wochen viele Stunden an Nähmaschinen. Nicht um Löcher in zerrissenen Hemden zu flicken, oder um sich schicke Kleider zu schneiden, sondern um in der Corona-Krise Hilfe zu leisten. Über 250 Stoffmasken sind so entstanden. „Selbst aktiv werden und mit anderen teilen, das hilft in der Krise„, freut sich Christiane Pieper, Vorsitzende der Stockacher Kulturbrücke.

Aisha Al Helal ist eine der Schneiderinnen, die Mithilfe der Kulturbrücke Stockach Stoffmasken genäht hat. | Bild: Kulturbrücke Stockach

Gemeinsam mit Sonia Steidle leitet sie seit rund zwei Jahren das „Sprich! Mal! Studio“. Jeden Montag laden die beiden Frauen die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft, aber auch Menschen aus Stockach und den umliegenden Gemeinden für drei Stunden zum gemeinschaftlichen Austausch ein. „Wir haben uns unterhalten, gemalt oder gebastelt“, sagt Pieper. Zuletzt wurde gemeinsam gekocht. Die Zusammenkünfte seien laut Christiane Pieper stets sehr gut von den Bewohnern angenommen worden.

Mit der Corona-Krise sei dies von einem Tag auf den anderen allerdings nicht mehr möglich gewesen. „Den überwiegend jungen Frauen fehlten die regelmäßigen Zusammenkünften und das menschliche Miteinander, wo sich immer wieder neue Kulturen mit Vertrauen und gegenseitigem Respekt begegneten“, so Pieper weiter. Die ehrenamtlichen Helfer der Stockacher Kulturbrücke wollten diesen Umstand ändern: So sei kurzerhand die Idee entstanden, selbst Behelfsmasken zu nähen und diese dann zu verteilen – zunächst innerhalb der Unterkunft und danach auch außerhalb, wo Bedarf vorhanden sei. So sei es Karin Hoffmann, Leiterin der GU, möglich gewesen, zwei Drittel der Bewohner mit Stoffmasken auszustatten. Aber auch Organisationen wie die Diakonie erhielten bereits Masken.

Stoffe, Gummibänder und Nähmaschinen

Die Teilnehmer erhielten eine leicht verständliche Anleitung zur Fertigung der Mundbedeckung per Video. „Über die Kulturbrücke haben wir dann Stoffe, Gummibänder, Garn sowie Nähmaschinen organisiert“, sagt Pieper. Der Austausch untereinander sowie die Koordination der Verteilung der Materialien fand über eine WhatsApp-Gruppe statt. Wer Nachschub an Material gebraucht habe, wurde von einem weiteren Helfer beliefert. „Persönlichen Kontakt gab es keinen“, betont die Vorsitzende. Man habe sich stets an die empfohlenen Schutzmaßnahmen gehalten.

Helfer werden weiternähen

Christiane Pieper und Sonia Steidle sind vom großen Engagement der Frauen und Männer aus der Gemeinschaftsunterkunft beeindruckt. „Sie packen mit an und leben vor, was Solidarität heißt“, sagt Pieper. Doch mit den bereits gefertigten 250 Mundbedeckungen soll noch nicht Schluss sein: Das Projekt werde laut Pieper fortgesetzt.