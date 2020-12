Aus der Streupflichtsatzung der Stadt Stockach geht hervor, wer in welchem Umfang und zu welchen Zeiten für den Winterdienst verantwortlich ist.

Wer muss räumen?

Straßenanlieger sind verpflichtet, Gehwege zu räumen und bei Glätte etwa mit Sand, Splitt oder Asche zu bestreuen. Auftauende Streumittel, also etwa Streusalz, darf nur bei Eisregen verwendet werden. Bei den Anliegern handelt es sich laut Satzung um die Eigentümer und Besitzer (also zum Beispiel Mieter und Pächter) „von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben.“ Und auch Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die nicht mehr als zehn Meter, „bei besonders breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte der Straßenbreite“ unbebautes Gemeindeeigentum von der Straße trennt.

Wenn mehrere Anlieger für dieselbe Fläche zuständig sind, sind sie gemeinsam für die Erfüllung der Räum- und Streupflicht verantwortlich. Bei einseitigen Gehwegen ist nur der Anlieger verantwortlich, auf dessen Seite der Gehweg verläuft.

In welchem Umfang muss geräumt werden?

Laut der Satzung ist für jedes Grundstück „ein Zugang zur Fahrbahn“ in einer Breite von mindestens einem Meter zu räumen. Gibt es beidseitig keine Gehwege, müssen Flächen am Rand der Fahrbahn in einer Breite von einem Meter geräumt werden.

Wann muss geräumt werden?

Werktags müssen Gehwege bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt sein. Bei Bedarf muss auch danach wieder neu geräumt und gestreut werden. Die Pflicht endet um 21 Uhr.

Was passiert, wenn man der Pflicht nicht nachkommt?

Wer Gehwege nicht wie verlangt räumt und streut, kann mit einem Bußgeld bestraft werden.