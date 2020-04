von Sk

Bewohner eines Hauses in der Radolfzeller Straße haben am Montagnachmittag eine Granate und eine Kiste mit grauem, schießpulverartigem Material auf ihrem Dachboden gefunden. Wie die Polizei in einem Pressetext informierte, haben die Untersuchungen durch den hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergeben, dass es sich bei der Granate um eine scharfe gehandelt habe. Die Gegenstände konnten durch die Spezialisten sichergestellt und zur Vernichtung abtransportiert werden, teilt die Polizei in ihrer Presseinformation weiter mit.