Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr ein Lastwagen von Winterspüren kommend in den Kreisel ein, als sich der Sattelauflieger aus der Kupplung plötzlich gelöst habe und beim Absinken die Fahrbahndecke beschädigt habe. „Möglicherweise lag ein technischer Defekt an der Verbindungskupplung oder auch ein Bedienfehler beim Ankuppeln des Aufliegers vor“, so die Polizei. Niemand sei verletzt worden.

Wie stark der Asphalt und der Auflieger beschädigt worden seien, sei bisher noch unklar. Ein zweiter Lastwagen habe den Auflieger ankuppeln und wegfahren müssen.