Der Supermarkt wird in mehreren Abschnitten umgestaltet. Damit wollen die Verantwortlichen mehr für den Umweltschutz tun, außerdem soll das seit 20 Jahren bestehende Aach-Center an die aktuellen Anforderungen und den Bedarf der Verbraucher angepasst werden.

Wie es auf der Baustelle aussieht

Wer derzeit nach oben guckt, stellt fest, dass über der 2500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche die Marktdecke fehlt. Überall hängen Kabel herunter. „Wir investieren in eine ressourcen- und umweltschonende Technik“, erläutert Center-Geschäftsführer Frank Eichwald. Lüftung, Heiz- und Kältetechnik würden komplett ausgetauscht. Geschäftsführ-Kollegin Silke Sulger fügt hinzu: „Mit Energieeinsparung, Wärmepumpe und weiteren technischen Leistungen setzen wir konsequent auf Umweltschutz.“ Allein die Kühlmöbel mit Technik werden knapp eine Million Euro kosten.

An dieser Stelle war einst der Busbahnhof – heute gibt es hier Lebensmittel und Parkplätze. | Bild: Löffler, Ramona

Für den Umbau rechnet Frank Eichwald mit einer Gesamtinvestition von mehreren Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt des ambitionierten Vorhabens ist schon fertig. Dabei wurde die Filiale von „Sulgers Backstüble“ komplett neu gestaltet. Manuela Winter, die für die Backstüble verantwortlich ist, sagt: „Die Theke ist komplett neu, wir haben ein ganz offenes Konzept verfolgt.“ Zudem änderte man die Leergutlösung. Vorübergehend war die Pfandannahme in ein Zelt auf dem Parkplatz ausgelagert worden, während die gesamte Technik ausgetauscht wurde.

Stockach Serie „20 in 20“: Wie das Aach-Center mitten auf die Bahnhofstraße kam Das könnte Sie auch interessieren

Nach und nach werden jetzt alle Bereiche umgestaltet, um den Markt auch optisch auf den neuesten Stand zu bringen. Heutzutage wollten die Kunden andere Produkte als vor 20 Jahren, sagt Eichwald. Man benötige mehr Fläche für Convenience-Produkte (vorgefertigte Lebensmittel), dafür weniger für das Trockensortiment. Der Frischebereich mit Obst und Gemüse solle größer werden, vegane Produkte würden übersichtlicher zusammengefasst.

Die Führung Rund 40 Auszubildende in verschiedenen Berufen sollen eine weitere Investition in die Region und die Zukunft verdeutlichen. Das Unternehmen Aach-Center sieht in diesem Engagement auch einen Ausdruck für Nachhaltigkeit. Die Geschäftsleitung besteht aus den Geschäftsführern Silke Sulger und Frank Eichwald sowie Karin Sulger und Meik Eichwald. Marktleiter des Aach-Centers ist Michael Okle, Manuela Winter ist Bezirksleiterin von Sulgers Backstüble. Wo heute das Aach-Center steht, waren bis zum Jahr 2000 ein Teil der Bahnhofstraße sowie der alte Busbahnhof. (wig)

Zwar sei nicht, wie angestrebt, alles mit lokalen Handwerkern abzudecken, man brauche auch die größeren deutschlandweit agierenden Firmen. „Aber wir sind seit 25 Jahren in der Zoznegger Straße und haben gute Kontakte zu Firmen vor Ort. Sie sind da, man kann sich auf unser Handwerk verlassen. Das funktioniert toll, auch kurzfristig“, lobt Frank Eichwald. Für das Unternehmen gelte: „Da, wo wir Geld verdienen, wollen wir auch einen Teil des Geldes lassen.“