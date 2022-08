Wo vorher nur Kieswege waren, kann man sich nun bequem und ohne Stolperfallen bewegen: Nach rund zweieinhalb Monaten ist die Sanierung der Seitenwege auf dem Loreto-Friedhof abgeschlossen. Ilona Steinmann, Leiterin des Sachgebiets Straßen- und Tiefbau bei der Stadtverwaltung Stockach, zeigt sich zufrieden.

„Wir wollten alles für die älteren Menschen besser begehbar machen“, fasst sie die Maßnahme zusammen. Vom gepflasterten Hauptweg, der bereits zuvor saniert wurde, gehen jetzt sechs asphaltierte Wege nach rechts und links ab. Insbesondere für Menschen mit Rollator oder Rollstuhlfahrer soll es dadurch angenehmer werden, sich auf dem Friedhof zu bewegen.

Arbeiten mussten sich nach Beerdigungsterminen richten

Eine ganz besondere Herausforderung sei dabei gewesen, die Höhe des Weges an die Gräber anzupassen, da diese auf leicht unterschiedlichen Höhen liegen. Zudem haben sich die Bauarbeiter immer genau mit der Friedhofsverwaltung absprechen müssen, damit während Beerdigungen nicht mit schwerem Gerät oder lauten Werkzeugen gearbeitet wird.

Friedhöfe und Beerdigungen in Stockach Die Stadt Stockach hat elf Friedhöfe. Im Jahr 2020 wurden dort rund 160 Menschen beerdigt, berichtet Beate Oechsle von der Friedhofsverwaltung der Stadt. Neben Gräbern für die klassische Erdbestattung oder Urnenbestattungen, die auf allen Friedhöfen im Stockacher Stadtgebiet möglich sind, gibt es auf den Friedhöfen in Stockach und Wahlwies zusätzlich auch Urnenwände. Auf dem Friedhof Zizenhausen gibt es eine Urnenstele. Darüber hinaus gibt es auf dem Friedhof Stockach die Möglichkeit zur anonymen Bestattung. Die Urne wird dabei in einem Rasenfeld beigesetzt. Die Lage der Grabstelle wird nicht bekannt gegeben, eine namentliche Kennzeichnung erfolgt nicht, heißt es auf der Internetseite der Friedhofsverwaltung. Auch gibt es die Möglichkeit der Bestattung in einem von Gärtnern gepflegten Gräberfeld.

Das Denkmal für die Opfer der Bombardierung Stockachs im Zweiten Weltkrieg wurde wieder freigelegt. Es soll im September frisch bepflanzt werden. | Bild: Dominique Hahn

Die Absprachen haben aber reibungslos funktioniert, berichtet Beate Oechsle von der Friedhofsverwaltung auf Nachfrage. Man habe immer die Beerdigungstermine an die beteiligten Firmen versandt und diese hätten dann ihre Arbeit entsprechend um den Friedhofsbetrieb herum geplant.

140.000 Euro für Rollator-gerechte Wege

Am Ende habe man auch den veranschlagten Kostenrahmen von rund 140.000 Euro einhalten können, berichtet Steinmann. Neben den asphaltierten Verbindungswegen, die mit der gleichen Technik erstellt wurden wie normale Gehwege im Straßenbau, wurden auch die Seitenwege saniert.

Die Seitenwege auf dem Loreto-Friedhof wurden ebenfalls saniert. Sie sind als Kieswege mit Graniteinfassung ausgeführt. | Bild: Dominique Hahn

Diese wurden jedoch wieder als Kieswege mit Graniteinfassung gestaltet und sind damit auch wieder besser begehbar. Auch der Platz um den Brunnen wurde mit einer neuen Pflasterung umfasst und der Brunnen selbst erstrahlt wieder in neuem Glanz. Eine wichtige Vorgabe sei es zudem gewesen, bei der Wegesanierung die großen Bäume zu erhalten: Die Wurzeln durften bei den Tiefbauarbeiten für die Wege nicht beschädigt werden.

Freigelegtes Denkmal wird neu bepflanzt

Die nächsten Arbeiten sind indes schon in der abschließenden Planung. „Auch das Denkmal für die Opfer der Bombardierung Stockachs während des Zweiten Weltkriegs haben wir frisch saniert“, berichtet Oechsle. Vorher sei das Denkmal, das sich auf der süd-östlichen Seite des Friedhofs befindet, kaum mehr sichtbar gewesen, weil es mit Hecken zugewachsen war. Im September soll der Bereich um das Denkmal neu bepflanzt werden.