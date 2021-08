Stockach vor 1 Stunde

Rollstuhlfahrer aus der Aach gerettet

Im Bereich des Gewässers am Osterholz ist ein Rollstuhlfahrer in die Aach gestürzt. Wie die Feuerwehr Stockach mitteilt, die zur Unterstützung des Rettungsdienstes, gerufen wurde, ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag, 11. August.