von Sara Rajkovic

Es ist die Woche nach den Osterferien und das Nellenburg-Gymnasium in Stockach ist leerer als sonst, denn für die rund 120 Schüler der zehnten Klasse fängt der Schulalltag erst eine Woche später an. Nach den Monaten davor, in denen sie die Zeit hatten, sich für die unterschiedlichsten Berufsfelder zu bewerben, konnten sie nun in der Woche vom 25. bis zum 29. April im Zuge des Bogys Einblicke bei verschiedenen Firmen gewinnen. Vier Schüler erzählen Sara Rajkovic von ihren Erfahrungen, die ihr Bogy in der SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach machte, Einblicke erhielt, wie der Lokalteil entsteht, und einen Bericht über die Bogy-Erfahrungen ihrer Mitschüler verfasste.

Bild: Löffler, Ramona

Das Bogy Die Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium (Bogy) ist ein verpflichtendes einwöchiges Praktikum, welches Schülern der Jahrgangsstufe 9, 10 oder 11 einen ersten Einblick in den Berufsalltag vermittelt. Durch eigenständiges Organisieren des Praktikumsplatzes haben die Jugendlichen die Möglichkeit, einen Beruf ihrer Wahl kennenzulernen, und unterstützt sie somit dabei, das richtige Studien- oder Arbeitsfeld zu finden. Am Nellenburg-Gymnasium in Stockach findet das Bogy in der zehnten Klasse statt.

Nicht auf dem Gymnasium sondern auf einer Grundschule war Nico Schmitt. Der Schüler entschied sich dafür, sein Bogy bei der Waldeck-Schule in Singen zu absolvieren. Auf die Frage, warum er sich denn für dieses Berufsfeld entschieden hat, muss er nicht lange nachdenken. Es mache ihm Spaß mit Kindern zu arbeiten und er habe sehen wollen, ob der Beruf wirklich für ihn geeignet wäre. Von der Aufgabenkontrolle über das Spielen mit den Kindern bis zum Besuchen eines Sanitätskurses mit der dritten Klasse: Er konnte vieles tun, das auch zum Alltag eines Grundschullehrers gehört.

„Es hat mir viel Spaß gemacht, den Kinder etwas beizubringen und ihnen zu helfen“, erzählt der 15-Jährige. „Vor allem das Erfolgserlebnis eines Kindes, wenn es geschafft hat, ein Wort vorzulesen, mit dem es davor Probleme hatte. Das war wirklich schön.“ Seiner Meinung nach, sei das Bogy erfolgreich gewesen und habe sein Ziel erreicht. „Davor war ich mir unsicher, wie meine Zukunft aussehen könnte, aber jetzt habe ich etwas gefunden, bei dem ich weiß, dass es mir gefällt“, fasst er zusammen.

Marketing macht viel Spaß

Natalie Konecnik erzählt begeistert von ihrem Praktikum bei der Hico Group in Singen. Hier durfte sie vor allem den Bereich Marketing kennenlernen, sich um die Post kümmern und sogar dabei mithelfen, eine Veranstaltung zu planen – das habe ihr am besten gefallen. „Ich durfte auf eine Stadtrallye mit, um Ideen zu sammeln, was man denn da alles machen könnte“, fügt sie nach kurzem Überlegen hinzu. Für sie war das Bogy eine bereichernde Erfahrung und eine Abwechslung vom Schulalltag.

Sie könnte sich gut vorstellen, in ihrer Zukunft einen Job im Bereich Marketing zu machen, da ihr die Tage bei dem Unternehmen viel Spaß gemacht haben. Dennoch würde sie gerne auf Grund der guten Erfahrungen noch weitere Praktika in den Ferien absolvieren, um somit den besten Weg für sich selbst zu finden. „Es ist etwas anderes, wenn man nur von dem Beruf hört oder auch selbst reinschnuppern und seine Interessen kennen lernen kann“, sagt die Schülerin. „Man hat jetzt eine ganz andere Perspektive und eine Vorstellung davon, wie das Leben nach der Schule aussehen könnte.“

Aufgaben waren anstrengender als gedacht

Wie es ist, bei einer Buchhandlung zu arbeiten, konnte Isabel Aust Dank ihres Praktikums im Buch Greuter in Tuttlingen herausfinden. Grund für ihre Entscheidung war ihr allgemeines Interesse an Bücher und der Wunsch nach einem Einblick in die Welt der Verlage. Sie erzählt, dass ihre Aufgaben hauptsächlich aus dem Einsortieren, Einscannen und Versenden von Büchern bestand. Sie habe nicht erwartet, dass es so anstrengend sein könnte und sie habe auf ein wenig Kundenkontakt gehofft. Eine Sache hat ihr aber besonders gefallen: bei der Zusammenstellung eines Büchertisches für Jugendliche wurde nach ihrer Meinung gefragt und sie durfte dabei helfen, eine Liste mit Büchern zu erstellen, von denen ihr selbst auch viele gefallen.

Sie erklärt, dass ihr das Bogy bei der Orientierung sehr geholfen hat, auch wenn sie sich nicht vorstellen könnte, als Buchhändlerin zu arbeiten. Sie ist der Meinung, es habe sie in ihrer Selbstfindung bereichert. „Ich will etwas Kreativeres machen“, erläutert sie. „Vielleicht auch etwas Handwerkliches, aber ich will keine Computerarbeit.“

Einblicke bei BMW in der Schweiz

Nicht nur einen Beruf sondern auch ein anderes Land durfte Andrea Roeß kennenlernen, denn sie verbrachte die Woche bei der BMW-Niederlassung Zürich-Dielsdorf in der Schweiz. Da sie ihr Praktikum im Bereich Financial Services, also Finanzdienstleistungen, absolvieren durfte, konnte sie sich das Risikomanagement anschauen. Das sei etwas, für das sie sich schon länger interessiert, wie die 16-Jährige erzählt.

„Besonders gefallen hat mir, dass ich mich auch mit dem Rechtswesen beschäftigen konnte und mir zum Lernen die Unterlagen gegeben wurden, die auch normale Mitarbeiter bekommen“, berichtet sie und fügt hinzu, dass ihr somit ein guter Einblick in den Beruf verschafft wurde. „Ich war überrascht, dass das Risikomanagement je nach Bereich und Firma so anders und fachbezogen ist.“ Sie ist dankbar für den Einblick in das Berufsfeld, auch wenn sie ihren Weg lieber in Richtung Bank- oder Finanzwesen einschlagen würde. „Mir hat es geholfen, auch mal einen Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen.“