Ein betrunkener Mann war mit seinem Auto in der Nacht zum Sonntag so unsicher unterwegs, dass ein Zeuge ihn stoppte und wartete, bis die herbeigerufenen Polizisten kamen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies am Sonntag gegen 1.30 Uhr in der Riedstraße in Stockach-Espasingen. Demnach ist der Zeuge dem betrunkenen Autofahrer schon ab Radolfzell gefolgt und hat das andere Auto gestoppt, um Schlimmeres zu verhindern.

Dessen 46 Jahre alter Fahrer hatte zudem seine Frau und zwei Kinder im Auto dabei. Die Polizisten stellten bei dem 46-Jährigen per Atemtest mehr als zwei Promille Blutalkoholgehalt fest. Als sie ihn für eine Blutprobe ins Krankenhaus bringen wollten, wehrte er sich jedoch heftig. Die Beamten mussten ihm am Ende Handschellen anlegen, heißt es in der Polizeimeldung. Wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird er nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.