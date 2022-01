von pm/lam

Auch wenn die endgültige Bilanz für das Jahr 2021 noch nicht vorliegen, gibt es bei der Rheinmetall AG, die auch ein Fertigungszentrum in Stockach hat, bislang Anlass zur Freude. Wie aus einem Bericht zu den ersten drei Quartalen hervorgeht, kann das Unternehmen bislang sowohl hohe Auftragseingänge aus dem militärischen Bereich als auch einen gestiegenen Konzernumsatz und ein deutlich verbessertes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.

Steigerung um rund sechs Prozent

Wie die Rheinmetall AG schreibt, habe sich der Konzernumsatz in den ersten drei Quartalen um rund sechs Prozent auf 3841 Millionen Euro gesteigert – 2020 waren es 3633 Millionen Euro. Zur Steigerung der Umsatzerlöse habe vor allem die wirtschaftliche Erholung in der Automobilindustrie beigetragen, „nachdem der Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch durch die konjunkturell schwächere Entwicklung der Automobilmärkte und durch die pandemiebedingten Produktionsrückgänge im globalen Automobilbau beeinflusst wurde“.

Ausblick Insgesamt prognostiziert Rheinmetall mit Blick auf die weiterhin eingeschränkte Verfügbarkeit von Rohstoffen und Halbleiterkomponenten für das Geschäftsjahr 2021 „ein leicht reduziertes Umsatzwachstum von rund sechs Prozent gemessen am Pro-forma-Umsatz 2020 von 5406 Millionen Euro“. Ursprünglich sei man von einem Umsatzwachstum zwischen sieben und neun Prozent ausgegangen. Weiter heißt es: „Im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2021 geht Rheinmetall davon aus, aufgrund eines strikten Kostenmanagements und in Folge weiterer Einsparungen im Zuge der Restrukturierung des Konzerns das obere Ende der ursprünglichen Prognose für die operative Ergebnismarge von neun Prozent bis zehn Prozent zu erreichen.“

Beim operativen Ergebnis gibt es ebenfalls eine deutliche Steigerung von 205 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf 297 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2021. Rheinmetall erklärt: „Neben der positiven Umsatzentwicklung resultiert diese Verbesserung insbesondere aus Kostensenkungsmaßnahmen, die die Unternehmensführung bereits im Jahr 2020 als Reaktion auf die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie eingeleitet hatte.“ Ebenfalls positiv sieht die Entwicklung bei der operativen Ergebnismarge aus – sie verbesserte sich von 5,7 Prozent in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 auf 7,7 Prozent in den ersten drei Quartalen 2021.

Obwohl der Konzern vor allem aufgrund der Engpässe bei Halbleitern und manchen Rohstoffen bislang für das Geschäftsjahr 2021 mit einem leicht verlangsamten Umsatzwachstum gegenüber den bisherigen Erwartungen ausgeht, erklärt Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG: „Rheinmetall ist weiterhin auf einem profitablen Wachstumspfad. Beim operativen Ergebnis haben wir einen neuen Höchstwert nach neun Monaten erreicht.“

Weiter wird er zitiert: „Mit weiter steigenden Umsatzanteilen im Bereich der alternativen Antriebe sind wir in unserem zivilen Geschäft auf einem guten Weg, die Transformation der Industrie zu bewältigen. Und bei militärischen Produkten profitieren wir in zahlreichen Märkten von steigenden Budgets und einem anhaltend hohen Bedarf an moderner Ausrüstung für die Streitkräfte. Unseren sehr hohen Auftragsbestand konnten wir mit wichtigen Auftragserfolgen auf jetzt über 14 Milliarden Euro ausbauen und erreichen damit für Rheinmetall ein völlig neues Niveau.“

Umsatz von 700 Millionen im Bereich Waffen und Munition

Im Bereich der Waffensysteme und Munition wurde laut der Mitteilung in den ersten drei Quartalen 2021 ein Umsatz von 700 Millionen Euro erwirtschaftet – vier Prozent mehr als 2020, da waren es 670 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wuchs um 43 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr auf 73 Millionen Euro an.

Die Division Sensors and Actuators von Rheinmetall, die für Komponenten und Regelsystemen zur Emissionsreduzierung und zum Thermomanagement zuständig ist, konnte ihren Umsatz von Januar bis September um rund 20 Prozent auf 1007 Millionen Euro steigern. 2020 waren es noch 838 Millionen Euro. „Damit übertrifft die Division die Entwicklung der Produktionszahlen in der globalen Automobilindustrie deutlich, deren Zuwächse im Bereich der Light Vehicles bis sechs Tonnen rund zehn Prozent betragen“, so Rheinmetall.

Allerdings hätten Probleme bei der Verfügbarkeit von Halbleitern dazu geführt, dass zahlreiche Automobilhersteller deutlich weniger Fahrzeuge produzieren konnten, als eigentlich geplant – und das habe ein noch deutlicheres Umsatzwachstum in diesem Bereich bei Rheinmetall verhindert. Das operative Ergebnis bei der Division erhöhte sich von sechs Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 74 Millionen Euro – auch, weil im Zuge der Pandemie Maßnahmen zur Kostensenkung eingeführt wurden, so Rheinmetall.

Rückgang im Bereich Verteidigungslektronik

Ebenfalls gesteigert werden konnte der Umsatz bei der Division Materials and Trade, die Gleitlager und Strukturbauteile liefert. Er liegt bislang bei 485 Millionen Euro – rund 25 Prozent mehr als 2020, da waren es in den ersten drei Quartalen 387 Millionen Euro. „Der Umsatzanstieg resultiert vor allem aus den Produktionssteigerungen der internationalen Automobilindustrie im Vergleich zum Vorjahr“, so Rheinmetall. Das operative Ergebnis hat sich mit 38 Millionen Euro gegenüber 18 Millionen Euro im Vorjahr mehr als verdoppelt.

Allerdings sind nicht überall positive Entwicklungen zu verzeichnen. So blieb die Division Electronic Solutions, die laut der Mitteilung Lösungen im Bereich der Verteidigungselektronik entwickelt und produziert, mit einem Umsatz von 558 Millionen Euro um rund acht Prozent hinter dem Wert des Vorjahreszeitraums zurück, damals waren es 604 Millionen Euro. Allerdings konnte laut Rheinmetall der Auftragseingang in den ersten neun Monaten des Jahres um 22 Prozent auf 695 Millionen Euro erhöht werden. Das operative Ergebnis reduzierte sich auf 48 Millionen Euro – 2020 waren es 53 Millionen Euro. Ebenfalls schlechter als noch 2020 schnitt der Bereich ab, der sich mit militärischen Rad- und Kettenfahrzeugen beschäftigt. In den ersten drei Quartalen 2021 lag der Umsatz bei 1304 Millionen Euro – das sind etwa drei Prozent weniger als 2020, damals waren es 1339 Millionen Euro. „Dies ist insbesondere auf das Auslaufen zweier Großprojekte zurückzuführen“, so Rheinmetall.