von pm/lam

Der Rüstungskonzern Rheinmetall, der auch im Gewerbegebiet Blumhof in Stockach über ein Fertigungszentrum verfügt, unterstützt die Bundeswehr mit zwei weiteren Großaufträgen. Wie das Unternehmen Pressemitteilungen schreibt, sollen zum einen 27 Boxer-Führungsfahrzeuge des Militärs auf den modernsten Rüststand gebracht werden. Zum anderen soll Rheinmetall Ausbildungssimulatoren für das europäische Transportflugzeug A400M herstellen. Der Auftragswert liegt laut der Firma jeweils im unteren zweistelligen Millionenbereich.

Die Arbeiten an den Boxer-Führungsfahrzeugen sollen planmäßig in diesem Monat beginnen, die Auslieferungen sind zwischen 2022 und 2024 geplant. Die beiden Ausbildungssimulatoren sollen Ende des Jahres 2022 oder Anfang des Jahres 2023 ausgeliefert werden und einsatzbereit sein.

Stockach Gefechtshelme aus Stockach: Rheinmetall bekommt einen Großauftrag von der Bundeswehr Das könnte Sie auch interessieren

Simulatoren für originalgetreue Übungen

Ein Simulator geht dabei an den Bundeswehr-Standort Wunstorf, ein weiterer wird an den Standort Altenstadt geliefert, wo er der erste A400M-Simulator sein wird. Bei den Simulatoren handelt es sich laut Rheinmetall um im Originalmaßstab nachgebaute Laderäume des Transportflugzeugs A400M. Mit ihm lassen sich „der missionsspezifisch konfigurierbare Umbau des Laderaumes, die Vorbereitung der Ladung, das Be- und Entladen, Prozeduren während des Fluges und am Boden sowie die Zusammenarbeit der Crews trainieren“, teilt der Rüstungskonzern mit. Auch komplexe Szenarien und Notfallsituationen würden sich gefahrlos üben lassen, so Rheinmetall.

Ein Simulator von Rheinmetall | Bild: Rheinmetall

Software und Systemsicherheit werden modernisiert

Das Boxer-Führungsfahrzeug dagegen ist laut Rheinmetall eine von vier Varianten des einsatzbewährten gepanzerten Transport-Kraftfahrzeugs Boxer, die bei der Bundeswehr genutzt werden. Neben den Führungsfahrzeugen gibt es die Boxer laut der Bundeswehr auch als Gruppentransportfahrzeug, schweres geschütztes Sanitätskraftfahrzeug und als Fahrschulfahrzeug. Das Führungsfahrzeug wird als bewegliche Befehlsstelle und als Gefechtsstandfahrzeug verwendet. Die Fahrzeuge verfügen über eine umfangreiche Funkgeräteausstattung und moderne Führungsmittel.

Stockach Serie „20 in 20“: Als die Contraves-Industriefläche zum Wohnviertel wurde Das könnte Sie auch interessieren

Rheinmetall soll im Zuge des Auftrags an den Fahrzeugen unter anderem das Fahrersichtsystem, die Abgas- und Kühlluftführung, die Abschleppvorrichtung, den Fahrerstand, das Scheinwerfersystem sowie die Software und Systemsicherheit modernisieren. Zudem sollen die Satellitenkommunikation, Funkausstattung, Sprach- und Datenübertragung und die IT-Ausstattung verbessert werden. Der Auftrag schließt laut Rheinmetall an eine erste Modernisierung von 38 Boxer-Führungsfahrzeugen an. Mit der jetzt beauftragten Modernisierung durch Rheinmetall soll zukünftig die gesamte Flotte der deutschen Boxer-Führungsfahrzeuge der Truppe auf neuestem Stand zur Verfügung stehen.